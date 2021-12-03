Sıfır araçta fatura oyunu! Satışı yavaşlatarak arzı düşürüyorlar





FİLO ŞİRKETLERİ İHALELERİ AZALTTI

Sektörün büyük oyuncuları arasında yer alan bir galeri firmasının sahibi ise çip krizine ilaveten kurdaki hareket nedeniyle fiyatlamada zorluk yaşandığını belirterek, şunları anlattı: "Sadece biz galericiler değil sektörün hemen her oyuncusu araç satışını yavaşlattı. Bayiler ellerinde olan sıfır araçlar için 'ocak sonunda gelecek' diyor, satışı durduruyor. Bizim en büyük kaynağımız filo şirketleriydi. Onlar çip krizi nedeniyle yeni araç bulamadıklarını söylüyor. Eskisi kadar ihale yapmıyor. Ancak ellerinde araç var. Bu araçların bazılarını online platformlarda satıyorlardı. Bir filo şirketinin ikinci el araç satışı yapan alt şirketi geçen haftalarda bir günde 450 olan ilanının 400'ünü kaldırdı. Araçları satmıyor, bekletiyorlar."