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Son dakika: THY seferlerine lodos engeli! İstanbul varışlı seferleri durdurdu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.11.2021 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021
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Son dakika: THY seferlerine lodos engeli! İstanbul varışlı seferleri durdurdu

Son dakika haberine göre İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren etkisini arttıran şiddetli lodos nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) yurt içi uçuşlarında İstanbul varışlı seferlerinde bilet ve bagaj işlemleri durdurdu.

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, " İstanbul'da yaşanan şiddetli rüzgar operasyonlarımızı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Misafirlerimizin güvenli ve konforlu seyahati için tüm ekiplerimiz var gücüyle çalışıyor. Seyahatinizin durumunu çağrı merkezimiz ya da web sitemiz aracılığıyla öğrenebilirsiniz." paylaşımında bulundu.

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