FED faiz toplantısı ne zaman? (2021 Aralık) FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Döviz kurunu doğrudan etkileyecek FED faiz toplantısı ne zaman? 2021 Aralık ayı FED faiz kararı merakla bekleniyor. Gözler ABD’den gelecek kritik faiz kararına çevrildi. Son toplantıda ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakmıştı. Yılın son toplantılarından birinde kritik bir gelişme yaşanabileceği tahmin ediliyor. Peki; 2021 Aralık ayı FED faiz toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
FED faiz toplantısı ne zaman? 2021 Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Dünyadaki dolar paritesini doğrudan etkileyecek FED faiz kararının ne olacağı merak edilen konulardan birisi oldu. Küresel piyasalar bu toplantıya odaklanırken, analistlere göre faiz artışının zamanına ilişkin ipuçlarının ortaya çıkması bekleniyor. İşte; 2021 Aralık ayı FED faiz toplantısı hakkında merak edilen bilgiler!
FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?
Önümüzdeki FED toplantısı 14-15 Aralık 2021 tarihlerinde olacak. Toplantı sonrası alınan karar kamuoyuna duyurulacak.
SON ALINAN FAİZ KARARI NE OLDU?
ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında 15 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurdu.
Açıklamada, enflasyonun büyük ölçüde geçici olması beklenen faktörleri yansıtacak şekilde yükseldiği kaydedilerek, "Salgın ve ekonominin yeniden açılmasıyla ilgili arz ve talep dengesizlikleri, bazı sektörlerde önemli fiyat artışlarına katkıda bulundu." değerlendirmesine yer verildi.
Genel olarak finansal koşulların destekleyici olmaya devam ettiği yinelenen açıklamada, ekonominin gidişatının Kovid-19'un seyrine bağlı olmaya devam ettiği aktarıldı.
Açıklamada, "Aşılamada kaydedilen ilerleme ve arz kısıtlamalarının hafiflemesinin, ekonomik faaliyet ve istihdamda devam eden kazanımların yanı sıra enflasyondaki düşüşü desteklemesi bekleniyor. Ekonomik görünüme yönelik riskler devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.
Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 enflasyon hedefini sağlamayı amaçladığı yinelenen açıklamada, bu hedeflere ulaşılana kadar para politikasının destekleyici duruşunun sürdürülmesinin beklendiği vurgulandı.
Açıklamada, federal fon oranı için hedef aralığın yüzde 0 ile 0,25 arasında tutulmasının kararlaştırıldığı bildirildi.
Bankanın, aylık 120 milyar dolarlık mevcut varlık alım programında 15 milyar dolarlık azalmaya gideceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Geçen aralık ayından bu yana ekonominin Komitenin hedeflerine yönelik kaydettiği önemli ilerlemenin ışığında, Komite, net varlık alımlarının aylık hızını Hazine tahvili için 10 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymetler için 5 milyar dolar azaltmaya başlamaya karar verdi. Bu ayın sonundan itibaren Komite, Hazine tahvillerini ayda en az 70 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymetlerini ayda en az 35 milyar dolar artıracak. Aralık ayından itibaren Komite, Hazine tahvillerini ayda en az 60 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymetlerini ayda en az 30 milyar dolar artıracak."
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