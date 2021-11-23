CANLI dolar euro takip! Dolar euro son dakika grafiği! Dolar alev alev yanıyor! Dolar/TL kuru ne kadar oldu?
EKONOMİ ahaber.com.tr
Canlı dolar euro takip! Dolar euro grafiği son dakika! Dolar/ TL kuru öğle saatlerinden sonra adeta uçuşa geçti ve gün içerisinde 13 TL’yi geçti. Doların bu ani hareketlerini takip etmek isteyenler dolar son dakika gelişmelerini takip ediyor. Peki; Dolar/TL ne kadar oldu? Canlı dolar kurunu A Haber’den takip edebilir ve dolardaki son durumu öğrenebilirsiniz.
Dolar son dakika grafiği! Canlı dolar euro takip! Dolar/TL kuru ne kadar oldu? Türkiye'de döviz kurlarında yaşanan anlık değişiklikler gündeme oturdu. Dolar ve Euro'da son durumun ne kadar olduğu arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. 23 Kasım günü dolar öğle saatlerinden sonra 13 lirayı geçerek piyasaları alt üst etti. İşte; dolar euro canlı takip grafiği!
CANLI DOLAR EURO TAKİP!
GÜNLÜK DOLAR EURO GRAFİK
DOLAR EURO REKORU YENİLEDİ!
Bugüne 11.52 seviyesinden başlayan dolar kuru her geçen saniye rekorunu yeniliyor.
Kur saat 15:32 itibariyle 13.25 TL'yi aşarak 1340'a ulaştı ve rekorunu yeniledi. Euro ise 15.00 seviyesini aşarak tarihi zirvesini 15.07 TL ile yeniledi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- CANLI dolar euro takip! Dolar euro son dakika grafiği! Dolar alev alev yanıyor! Dolar/TL kuru ne kadar oldu?
- FED faiz toplantısı ne zaman? (2021 Aralık) FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
- Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda? 23 Kasım Şampiyonlar Ligi BJK Ajax maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?
- Dolar neden yükseliyor? Kısa vadede dolar ne kadar olacak? Uzmanlardan dolar için yeni tahmin…
- Gram altın uçuşa geçti! 23 Kasım gram, çeyrek, yarım altın ne kadar oldu? Altın fiyatı hızla yükseliyor!
- İhtiyaç kredisi düştü mü? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç kredisi nasıl oldu? Bankaların güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları!
- Migros iPhone 11 256 GB fiyatı ne kadar? Migros’ta iPhone 11 satışı devam ediyor mu?
- AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? İÜ AUZEF güz dönemi sınav sonuçları 2021! AUZEF sonuçları belli oldu mu?
- Müslüme dedesi neden tutuklandı? Müslüme otopsi raporu çıktı mı? Müslüme davası son durum!
- Emekliye yüzde 10.01 zam geliyor! SSK Bağ-Kur’lunun yüz güldüren zam hesabı! Maaşlarda 750 TL artış olacak…
- Müslüme Yağal kim öldürdü, katili kim? Dede Hasan Yağal neden tutuklandı? Müslüme Yağal nasıl öldü?
- Beşiktaş - Ajax ne zaman, hangi kanalda? Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçı Çarşamba günü mü?