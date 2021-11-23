CANLI dolar euro takip! Dolar euro son dakika grafiği! Dolar alev alev yanıyor! Dolar/TL kuru ne kadar oldu?

Dolar son dakika grafiği! Canlı dolar euro takip! Dolar/TL kuru ne kadar oldu? Türkiye'de döviz kurlarında yaşanan anlık değişiklikler gündeme oturdu. Dolar ve Euro'da son durumun ne kadar olduğu arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. 23 Kasım günü dolar öğle saatlerinden sonra 13 lirayı geçerek piyasaları alt üst etti. İşte; dolar euro canlı takip grafiği!