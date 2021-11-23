Benzin fiyatlarına zam geldi mi, var mı? Benzin, LPG, motorin yeni fiyatları ne kadar, belli oldu mu? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları...
Benzin fiyatlarına zam geldi mi, var mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ekim ayında benzin, motorin ve LPG otogaz fiyatlarında yaşanan değişimlerin ardından akaryakıt litre fiyatları ne kadar oldu? Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) güncel benzin, motorin fiyatlarını duyurdu. İşte, Benzin fiyatlarına zam geldi mi, var mı? Benzin, LPG, motorin yeni fiyatları ne kadar, belli oldu mu? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları...
Benzin fiyatlarına zam geldi mi, var mı? Benzin, LPG, motorin yeni fiyatları ne kadar, belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS), 19 Kasım Cuma günü akaryakıt fiyatlarına gelen yeni zammı paylaşmıştı. Vatandaşlar fiyatlarda değişim yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyor. İşte, Benzin fiyatlarına zam geldi mi, var mı? Benzin, LPG, motorin yeni fiyatları ne kadar, belli oldu mu?
BENZİN FİYATLARI NE KADAR?
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 8,20 liradan satılan benzinin litre fiyatı 8,72 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 8,15 liradan 8,67 liraya, İzmir'de 8,22 liradan 8,74 liraya çıkacak.
MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?
Ankara'da ortalama 8,27 liradan satılan motorinin litre fiyatı 8,77 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 8,21 liradan 8,71 liraya, İzmir'de 8,29 liradan 8,79 liraya çıkacak.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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