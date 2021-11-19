TVYD'nin yeni icra kurulu üyesi ve genel sekreteri Fatih Savaş oldu
İstanbul Dedeman Oteli’nde bugün gerçekleştirilen TVYD’nin 2021 senesi olağan genel kurulunda Fatih Savaş, yeni icra kurulu üyesi ve genel sekreter oldu.
İstanbul Dedeman Oteli'nde yapılan genel kurulda; dernek yönetim kurulu başkanı avukat Fatih Savaş, genel kurul üyelerine dernek faaliyetlerini özetleyen bir konuşma yaptı.
Dernek üyelerince yapılan seçim sonucunda seçilen yönetim kurulu üyeleri, genel kurulun tamamlanmasının ardından ilk toplantısını yaparak yeni icra kurulunu oluşturdu.
2019-2021 döneminde TVYD'nin yönetim kurulu başkanı olarak görev yapan Fatih Savaş, yeni dönemde görevi CNN Türk genel müdürü Murat Yancı'ya devretti. Turkuvaz Medya temsilcisi avukat Fatih Savaş, yeni dönemde İcra Kurulu üyesi-Genel Sekreter olarak görev yapacak. TV8 Genel Müdürü Asli Çini ise İcra Kurulu Üyesi-Sayman olarak görev yapacak.
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