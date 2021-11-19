TVYD’nin yeni icra kurulu üyesi ve genel sekreteri Fatih Savaş oldu

Dernek üyelerince yapılan seçim sonucunda seçilen yönetim kurulu üyeleri, genel kurulun tamamlanmasının ardından ilk toplantısını yaparak yeni icra kurulunu oluşturdu.

2019-2021 döneminde TVYD'nin yönetim kurulu başkanı olarak görev yapan Fatih Savaş, yeni dönemde görevi CNN Türk genel müdürü Murat Yancı'ya devretti. Turkuvaz Medya temsilcisi avukat Fatih Savaş, yeni dönemde İcra Kurulu üyesi-Genel Sekreter olarak görev yapacak. TV8 Genel Müdürü Asli Çini ise İcra Kurulu Üyesi-Sayman olarak görev yapacak.