Kuraklık desteği ödeme başladı mı? 2021 kuraklık desteği ne zaman verilecek?

Kuraklık desteği ne zaman verilecek? 2021 kuraklık desteği ödeme başladı mı? Yüzbinlerce çiftçi her yıl kuraklık desteği ödemelerinden kolaylıkla faydalanabiliyor. Çiftçi Kayıt Sistemi üzerinde kayıtlı olan çiftçiler bu ödemelerle rahat bir nefes alıyor. Kuru şartlarda tarım yapan işçiler yetersiz yağış nedeniyle zor duruma düşebiliyor. Peki; 2021 kuraklık desteği ne zaman verilecek?