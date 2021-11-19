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Efsane Cuma başladı mı? 2021 Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlıyor? (Trendyol, Hepsiburada)

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.11.2021
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Efsane Cuma başladı mı? 2021 Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlıyor? Trendyol, Hepsiburada

Efsane Cuma başladı mı? Dünya genelinde alışveriş çılgınlığına sebep olan Efsane Cuma’ya ülkemizde de yoğun ilgi gösteriliyor. Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlıyor? 2021 Efsane Cuma indirimleri için geri sayım devam ediyor. Dünyada da Black Friday olarak bilinen bu özel günde, birçok alışveriş sitesi başlatacağı kampanyayla indirimli ürünler satıyor. Peki; Efsane Cuma 2021 indirimleri ne zaman başlıyor!

Efsane Cuma 2021 ne zaman? Efsane Cuma başladı mı? Yılın fırsat dolu günleri Efsane Cuma indirimleri sayesinde oluyor. Birçok e-ticaret sitesi ve mağaza, Efsane Cuma adı verilen dönemde indirime geçiyor. Elektronikten giyime birçok farklı ürünü kolaylıkla ve avantajlı fiyatlarla satın alabiliyorsunuz. Efsane Cuma yurt dışında da Black Friday olarak biliniyor. Peki; 2021 Efsane Cuma ne zaman?

EFSANE CUMA BAŞLADI MI?

Efsane Cuma etkinliği ülkemizde 26 Kasım itibariyle başlayacak. Birçok e-ticaret sitesinin bir hafta boyunca indirim yapması bekleniyor.

EFSANE CUMA'DA NE OLUYOR?

Türkiye'de Black Friday ve Efsane Cuma olarak bilinen bu indirim çılgınlığı, 26 Kasım 2021 Cuma günü başlayacak.

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir.

Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar, ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz.

BLACK FRİDAY İSMİ NEREDEN GELİYOR?

Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir.

Son yıllarda, bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanmaktadır. Walmart gibi ünlü mağazalar her yıl, kapılarını müşterilerine daha erken açmaktadırlar, ve işçilerin mesaisi daha yoğun geçmektedir.

HANGİ MAĞAZALARDA İNDİRİM OLACAK?

Bazı mağazalarda Black Friday erken başlıyor ancak şu anda herhangi bir markadan Black Friday indirimi açıklaması gelmedi.

Trendyol, Hepsiburada, Gittigidiyor gibi alışveriş sitelerinin ise her yıl olduğu gibi bu yıl da Black Friday indirimi yapması bekleniyor.

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