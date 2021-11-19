Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2022 asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Asgari ücretin belirlenmesi içi Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra toplantılar sonucunda ne kadar zam yapılacağı duyurulacak. Asgari ücret görüşmelerinde işçi, işveren ve devlet temsilcileri yer almaktadır. Peki, asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2021 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı ne zaman? İşte cevaplar...

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU İLK TOPLANTISI NE ZAMAN?

Hemen şunu belirtelim ki, resmi olarak toplantının hangi tarihte başlayacağı henüz belli olmadı. Aralık ayının ilk haftası başlaması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının net tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yeni asgari ücret miktarı her yıl aralık ayının sonunda açıklanmaktadır. Komisyon toplantılarının tamamlanmasını ardından 2022 yılında geçerli olacak asgari ücret aralık ayının son haftasında duyurulacak.