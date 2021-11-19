Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2021 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı ne zaman?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen yeni asgari ücret miktarının 2022 yılında ne kadar olacağı merak ediliyor. Bu kapsamda milyonlarca işçinin gözü komisyon toplantılarına çevrildi. Milyonlarca işçinin alacağı maaş zammı için geri sayım başlarken, toplantının hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. Peki, asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2021 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı ne zaman? İşte haberin detayları..
Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2022 asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Asgari ücretin belirlenmesi içi Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra toplantılar sonucunda ne kadar zam yapılacağı duyurulacak. Asgari ücret görüşmelerinde işçi, işveren ve devlet temsilcileri yer almaktadır. Peki, asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2021 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı ne zaman? İşte cevaplar...
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU İLK TOPLANTISI NE ZAMAN?
Hemen şunu belirtelim ki, resmi olarak toplantının hangi tarihte başlayacağı henüz belli olmadı. Aralık ayının ilk haftası başlaması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının net tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.
ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yeni asgari ücret miktarı her yıl aralık ayının sonunda açıklanmaktadır. Komisyon toplantılarının tamamlanmasını ardından 2022 yılında geçerli olacak asgari ücret aralık ayının son haftasında duyurulacak.
ASGARİ ÜCRETTE 5.200 TL TALEBİ!
DİSK, 2022 yılı için asgari ücret talebini Genel İş Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu. Yapılan açıklamada, 2022 yılında geçerli olacak asgari ücretin en az net 5.200 TL olması talep edildi.
YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Hükümet yetkililerinden gelen açıklamalar çalışanları heyecanlandırırken, bu yıl artışın yüksek olması ve çalışanların gelir seviyelerinin artırılması hedefleniyor.
ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ KALKACAK MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrette vergi düzenlemesiyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bunun üzerinde de çalışıyoruz. Alternatif vergi modelleri ve düzenlemeler var. Bazı vergilerin kalkması için yasal düzenleme gerekirken, bazıları için Cumhurbaşkanımızın onayı gerekiyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun vereceği karar da yeterli oluyor"
GELİR VERGİSİZ ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
2021 yılı için brüt asgari ücret 3.577,50 TL olarak uygulanırken, asgari ücretten kesilen gelir vergisi toplamda 456,13 TL'yi buluyor. Gelir vergisine ilaveten brüt ücretten 27,15 TL damga vergisi de kesiliyor. SGK primleriyle birlikte kesintilerin toplamı 751,60 TL'yi buluyor.
Sadece vergilerin alınmadığı düşünüldüğünde 2.825,9 TL'lik net asgari ücret bu yıl için AGİ hariç 3.040,87 TL'ye yükselmiş olacak. Vergi alınmadığı için AGİ iadesi de yapılmayacaktır. Ancak AGİ ödendiği varsayılırsa bu kez rakam bekar bir işçi için 3.309,18 TL'ye çıkacak.
VERGİ KALKARSA YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
2022 asgari ücret zammı için enflasyonun 6-7 puan üzerinde artış olması bekleniyor. Merkez Bankasının enflasyon tahmini olan yüzde 18.4'den yola çıkıldığında asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor. Bu durumda brüt asgari ücret 4.471,88 TL'ye çıkabilecek. Bu durumda net ücret ise 3.532,38 TL'ye ulaşacak.
Gelir ve damga vergisinin alınmadığını ise yüzde 25 artış ile asgari ücret hesabı şu şekilde olacak:
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- Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2021 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı ne zaman?
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