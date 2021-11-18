Son dakika: AK Parti’den asgari ücret açıklaması! Dikkat çeken 3600 ek gösterge mesajı

"MUHALEFET HER ZAMAN ERKEN SEÇİM İSTER"

Numan Kurtulmuş'a son olarak CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Merak Akşener'in yaptığı erken seçim çağrısı da soruldu.

"Türkiye yönetilemiyor demek büyük haksızlıktır. pandemi şartlarına rağmen türkiye atması gereken adımları atarak yoluna devame etti" diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Eksik olan taraflar var, daha iyi yapmamız gerekenler var. Türkiye yönetiliyor ama daha iyi yönetilebilir. Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin iyileştirilmesi gereken alanları neler, bunları çalışıyoruz. Muhalefet görüşlerini açıklayabilir. Erken seçim gündemde yok. Muhalefet her zaman erken seçim ister. Bunun için siyasal şartların oluşması lazım. Siyasal şartları oluşturmak için söylüyorlar. Türkiye'de bir güvensizlik ve istikrarsızlık ortamı yok."