Son dakika: AK Parti'den asgari ücret açıklaması! Dikkat çeken 3600 ek gösterge mesajı
Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, asgri ücrette yapılacak artışın enflasyon oranı üstünde olacağı mesajını verdi. EYT düzenlemesiyle ilgili ise Kurtulmuş, "Bütçe kısıtlarımız içerisinde önceliğimiz 3600 ek gösterge düzenlemesi" diye konuştu.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Funda Görey'in sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, asgari ücrette beklenen artışa değindi.
Kurtulmuş, "Başta asgari ücret olmak üzere dar gelirli vatandaşların beklentilerini karşılayacak düzenleme yapılacak. Hakkaniyet enflasyon oranı üstünde bir artış olması. Asgari ücreti yaşanabilir bir seviyeye çıkarmak en önemli vazifedir" dedi.
"ÖNCELİĞİMİZ 3600 EK GÖSTERGE"
EYT düzenlemesiyle ilgili ise Kurtulmuş, "Bütçe kısıtlarımız içerisinde önceliğimiz 3600 ek gösterge düzenlemesi" diye konuştu.
"YETKİ TBMM'DE"
Kurtulmuş, siyasetteki yüzde 50+1 tartışmalarına da değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetkinin Meclis'te olduğu sözlerini hatırlatan Kurtulmuş, "50+1 ile herhangi bir sıkıntımız ve endişemiz yok. Şu an gündemimizde değil, kural yetkisi TBMM'dedir" dedi.
"SONU HÜSRAN OLUR"
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" mesajı için ise Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"Biz niyet okuyamayız. Bunu samimi bir şekilde yapar ve CHP kendi yönetimleri zamanındaki, tek parti yönetimi dönemindeki helalleşmeyi yapabilirse bunun CHP'ye faydası olabileceği kanaatindeyim. Oy almak için yapılan bir manevra ise bunun sonu hüsran olur. CHP'nin millete hesap vermesi, özür dilemesi gereken çok konu vardır."
"MUHALEFET HER ZAMAN ERKEN SEÇİM İSTER"
Numan Kurtulmuş'a son olarak CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Merak Akşener'in yaptığı erken seçim çağrısı da soruldu.
"Türkiye yönetilemiyor demek büyük haksızlıktır. pandemi şartlarına rağmen türkiye atması gereken adımları atarak yoluna devame etti" diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:
"Eksik olan taraflar var, daha iyi yapmamız gerekenler var. Türkiye yönetiliyor ama daha iyi yönetilebilir. Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin iyileştirilmesi gereken alanları neler, bunları çalışıyoruz. Muhalefet görüşlerini açıklayabilir. Erken seçim gündemde yok. Muhalefet her zaman erken seçim ister. Bunun için siyasal şartların oluşması lazım. Siyasal şartları oluşturmak için söylüyorlar. Türkiye'de bir güvensizlik ve istikrarsızlık ortamı yok."
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