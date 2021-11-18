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Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın faiz kararında

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.11.2021 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021
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Piyasaların gözü Merkez Bankası’nın faiz kararında

Piyasların gözü Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararında. Saat 14.00'da açıklanacak karar öncesi piyasadaki hareketlilik sürüyor. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 18'den yüzde 16 seviyesine çekmişti. PPK faiz kararına yönelik yapılan anketin sonuçlarına göre, 2 ekonomist de 150 baz puan, 13 ekonomist 100 baz puan, 5 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 25 baz puan politika faizinin düşürüleceği yönünde görüş bildirdi.

Merkez Bankası toplantısı ile faiz kararı bugün açıklanacak. Yurt içi piyasalar Merkez Bankası PPK toplantısının kararına odaklanırken yapılan anketlere göre ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 100 baz puan indirilerek yüzde 15'e çekileceğini tahmin ettiklerini belirtti. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti. Kritik toplantı 18 Kasım Perşembe günü yapılacak.

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI SAAT KAÇTA?
TCMB Para Politikası Kurulu, 18 Kasım Perşembe günü toplanacak. Karar aynı gün saat 14.00'te açıklanacak.

AA FİNANS PPK BEKLENTİ ANKETİ SONUCU
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 100 baz puan indirilerek yüzde 15'e çekileceğini tahmin ediyor.

Anket sonuçlarına göre, 1 ekonomist 25 baz puan, 5 ekonomist 50 baz puan, 13 ekonomist 100 baz puan ve 2 ekonomist de 150 baz puan politika faizinin düşürüleceğini tahmin ediyor.

Ekim ayındaki PPK toplantısında politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 18'den yüzde 16 seviyesine çekilmişti.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 200 baz puan azalarak yüzde 15 oldu.

EKİM AYINDA FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun (PPK), politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya düşürdüğü kaydedildi.

Duyuruda, küresel iktisadi faaliyette yılın ilk yarısında yaşanan toparlanmaya rağmen yakın dönemde açıklanan güven endeksleri ve salgının etkisiyle gerilemeye başladığı belirtildi.

TCMB'den yapılan Ekim ayı faiz kararına ilişkin açıklamada; "Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirmiştir. Bu çerçevede politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 16 olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, arz yönlü arızi unsurlardan kaynaklı olarak politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı Kurul tarafından değerlendirilmiştir " denilmişti.

Gözler kritik faiz kararında GÖZLER KRİTİK FAİZ KARARINDA

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?
Faiz indirimi sürecek mi? FAİZ İNDİRİMİ SÜRECEK Mİ?

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