Milyonların borcu siliniyor! Vatandaşa dev destek
GSS için zorunlu olan gelir testi süresi 30 Kasım’da doluyor. Ödeme gücü olmayanın primini devlet ödeyecek, borcu silinecek. Yaş haddini aşmayan gençler primden muaf...
Milyonlarca vatandaşın sağlık harcamalarının finansmanını sağlayan Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve prim borcu olanlara yeni imkânlar sunulurken, yapılandırma hakkı devam ediyor. Prim borcu olup daha önce gelir testi yaptırmayanlar için tanınan süre 30 Kasım'da doluyor. Geliri düşük olanlar, eğitimini tamamlayıp çalışmayanlar, işsiz kalanlar tek kuruş ödemeden ya da ödeme kolaylığı ile sağlık primi borçlarından kurtuluyor. GSS'de merak edilen soruların yanıtları şöyle:
GENEL SAĞLIK SİGORTASI KİMLERİ KAPSIYOR?
Sigortalı çalışan, kendi hesabına çalışan, memur, 65 yaş, şeref aylığı alan, stajyer avukatlar, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği alan bütün vatandaşlar sağlık sigortası kapsamında bulunuyor.
PRİM BORÇLARIMDAN EN KOLAY ŞEKİLDE NASIL KURTULABİLİRİM?
Borcunuz varsa başvuru şartı bulunmuyor. SGK tarafından otomatik olarak yapılandırılıyor. 31 Aralık tarihine kadar borcunuzun anaparasını ödemeniz halinde faiz ve cezalar silinecek.
BAŞVURU İÇİN NEREYE GİDECEĞİM?
Başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na. Bu testle prim ödenip ödenmeyeceği belirleniyor.
YARI ZAMANLI, ÇALIŞANLAR BU KAPSAMA GİRİYOR MU?
GSS'liler bakmakla yükümlü olduğu kişi durumunda olmayanların primleri işsizlik fonundan karşılanıyor.
BORCUMU YAPILANDIRDIĞIM ANDAN İTİBAREN DEVLET HASTANELERİNE GİDEBİLİR MİYİM?
GSS prim borcu olanlar bu yılın sonuna kadar devlete ait hastaneler ile devlet üniversitelerine ait hastanelerden sağlık hizmeti alabiliyor.
ÜNİVERSİTE BİTTİKTEN SONRA ÜCRETSİZ YARARLANABİLİR MİYİM?
Gençler belli yaş ve süre sınırı olmak üzere sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilir.
ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ NASIL ORTADAN KALKIYOR?
Hane içinde kişi başına gelirin bin 192 TL'nin altında çıkması halinde prim ödeme yükümlülüğü ortadan kalkıyor.
EĞİTİMİNİ TAMAMLAYAN GENÇLERİN DE TESTE GİRMESİ GEREKİYOR MU?
Öğrenimini tamamlayan gençler, yaş haddini aşmamak şartıyla iki yıl GSS priminden muaf. Bu süre ilköğretimde 18, ortaöğretimde 20, yükseköğretimde ise 25 yaşını aşamıyor.
PRİM BORCUMU YAPILANDIRMAK İÇİN SGK'YA MI BAŞVURMAM GEREKİYOR?
Prim borcunu yapılandırma kanunu kapsamında ödemek isteyenlerin başvuru yapmaları gerekmiyor. Doğrudan SGK ile anlaşmalı bankalara giderek borçlarını ödeyebilir.
YAŞANAN KONUT DA HESABA DAHİL EDİLİYOR MU?
Gelir testinde ödeme gücü olup olmadığı tespit ediliyor. Gelir testinde ikamet olarak kullanılan konut hesaplamaya dâhil edilmez. İkamet edilen konut haricindekinin rayiç bedelinin 240'ta biri ve kira geliri hesaplanır.
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