Hacıoğlu Madencilik CEO’su Yasin Hacıoğlu: 2021 sonunda 650 TL üzerinde kalıcı olacaktır

Ons altında hızlı bir toparlanma olduğunu belirten Yasin Hacıoğlı, ''Ons atın dünyadaki enflasyonu satın almaya devam ediyor. Haliyle de TCMB faiz indirimini pas geçerse mutlaka teknik açıdan bir düzeltme olacaktır. Bu altını satıp, daha sonra 'aşağıdan alırım' düşüncesini doğurmuyor. Bu öngördüğümüz kısa vadeli geri çekilmeler ve düzeltmelerde altın ve döviz borcu olan vatandaşlara bir fırsat sunacaktır. Ben varlıkları satma konusunda vatandaşların düşüncesine çok da katılmıyorum. Bence iyi düşünmeliler. Gram altın fiyatında yılın ilk çeyreğinde bu yükseliş trendinin 678 TL seviyesine kadar devam edeceğini tahmin ediyorum. 620 liranın altındaki sarkmalarda kısa vade için yatırımcısına alım fırsatı verebilir. Piyasalarda fırsatlar bitmez ama satış noktasında asla iyimser değilim" ifadelerini kullandı.

Hacıoğlu; "Altın fiyatları yeni güne zirveden başladı. Kasım ayı başında 550 TL civarında bulunan gram altın 18 günde 100 TL kazandı. Dolar rekor serisi devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz kararı hakkında açıklama yaptı. Görevde olduğu sürece faizle mücadelesini sürdüreceğini vurgulayan Erdoğan önümüzdeki yıllarda ferahlamanın geleceğini belirtti. Dolardaki rekor ve küresel altın fiyatlarındaki artışı takip eden gram altın zirvesini 650 liranın üzerine taşıdı. 18 Kasım Perşembe gram altın 639,19 TL seviyelerinden işlem görüyor. Merkez Bankası 100 baz puan indirim uygulayarak politika faizini yüzde 15'e çekti." dedi.