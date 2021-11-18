FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2021 Aralık ayı FED faiz kararı nasıl olacak?
2021 Aralık FED faiz kararı nasıl olacak? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Doların yurt içinde yaşadığı artış hızının ardından gözler ABD’den gelecek karara çevrildi. Yıl sonuna doğru dolar için alınacak kritik karar ülkemizdeki döviz kurunu da etkileyecek. Peki; 2021 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı nasıl olacak? İşte; 2021 Aralık ayı FED faiz kararı!
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2021 Aralık ayı FED faiz kararı nasıl olacak? Dünya piyasalarını etkileyecek FED faiz kararı ülkemizde de döviz kurunun yönünü belirleyecek. Uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmeler nedeniyle döviz kurunda değişiklik yaşanabilecek. Peki; 2021 Aralık ayı FED faiz kararı nasıl olacak? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
FED FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Aralık ayında yılın son toplantısı düzenlenecek. ABD Merkez Bankası (Fed), kasım ayında yaptığı açıklamada beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmedi ve yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.
ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında 15 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurdu.
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Fed'in bu yılın son toplantısı ise aralık ayında yapılacak. Toplantı 14-15 Aralık 2021 tarihlerinde olacak.
DOLAR REKOR TAZELEDİ
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı.
TCMB, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürdü.
Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz kararının ardından dolar/TL yukarı yönlü hareketlendi. Karar öncesi 10,55 civarında seyreden dolar kuru, faiz kararı sonrası 11,06'larda seyrediyor.
Euro/TL 12,59 seviyesinden el değiştiriyor. Sterlin/TL ise 14,646'dan satılıyor.
Dolar endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 95,8 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1330'dan alıcı buluyor.
Uzmanlar, küresel bazda artan enflasyon baskılarının dolar talebini artırdığını belirterek, dolar endeksinin dün 96,2 ile son 16 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bu seviyenin hemen altında dengelendiğini kaydetti.
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