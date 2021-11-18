FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2021 Aralık ayı FED faiz kararı nasıl olacak?

Euro/TL 12,59 seviyesinden el değiştiriyor. Sterlin/TL ise 14,646'dan satılıyor.

Dolar endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 95,8 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1330'dan alıcı buluyor.

Uzmanlar, küresel bazda artan enflasyon baskılarının dolar talebini artırdığını belirterek, dolar endeksinin dün 96,2 ile son 16 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bu seviyenin hemen altında dengelendiğini kaydetti.