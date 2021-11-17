Son dakika: Ev sahipleri dikkat! DASK’da yeni dönem
Son dakika haberi… Tüm ev sahiplerini ilgilendiren yenilik Resmi Gazete’de yayımlandı. DASK’da yeni dönem başladı. Zorunlu Deprem Sigortası'nın teminatlarında 2022’den itibaren uygulamaya alınmak üzere değişiklik yapıldı. Bununla birlikte en fazla ödenecek teminat 268 bin TL’den 320 bin TL’ye çıkarıldı.
Son dakika! Bütün konut ve iş yerlerine yapılma zorunluluğu olan fakat isteğe bağlı yapılabilen Zorunlu Deprem Sigortası'nda 2022 senesi ile ilgili tarifeler güncellendi.
320 BİN TL'Yİ AŞMAYACAK
Buna göre herhangi bir afet durumunda konut ya da işyerinin yıkılması halinde ödenecek Teminat tutarı 320 bin lirayı aşamayacak.
Betonarme yapılarda prim toplanırken metrekare birim maliyeti 1268 liradan 1508 liraya, diğer yapı türleri için de 874 liradan 1040 liraya yükseltildi.
Yapılan düzenleme ile asgari prim tutarları her halükârda risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 140 TL, 120 TL, 90 TL, 70 TL, 55 TL, 45 TL ve 40 TL'den az olmayacak.
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