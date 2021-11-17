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İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü’nde garantiyi karşılama oranı yüzde 100’ü geçti

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.11.2021 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021
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İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü’nde garantiyi karşılama oranı yüzde 100’ü geçti

İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü’nde muhalefetin sık sık gündeme getirdiği ‘garanti’ler temmuz-ekim arasında da geçildi. İstanbul-İzmir otobanında 3 etapta araç sayısı garantiyi oldukça gerisinde bıraktı.

Muhalefetin usanmadan eleştirdiği yol ile köprülerdeki 'garanti ücreti' algısı temmuz-ekim ayları arasında da çürüdü. Gebze-Orhangazi İzmir Otoyolu'nun 3 etabında garantiyi karşılama oranı % 100'ü geçti. Osmangazi Köprüsü'nde de garanti araç sayısı aşıldı.

GARANTİ EŞİĞİNİ GEÇTİ

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun birinci kesimini içeren Hersek-Orhangazi arasındaki yolu 1 Temmuz-31 Ekim'de ortalama 46 bin 579 araç kullandı. Devletin garantisi olan 40 binin üzerine çıkıldı. Otoyolun Orhangazi-Bursa kuzey arasındaki bölümünden aynı tarihlerde 44 binden fazla araç geçti.

Bursa Batı-Balıkesir Batı arasındaki üçüncü kesim ise en çok kullanılan bölüm oldu. Devletin 17 bin yolcu garantisi verdiği otoyoldan 1 Temmuz-31 Ekim arasında geçiş sayısı 28 bin 507'i buldu. Otoyolda garanti araç sayısını tutturamayan kesim Balıkesir Batı ve İzmir arasındaki bölüm oldu. 23 bin araç garantisinin verildiği yoldan 16 bin 102 araç geçti.

OSMANGAZİ DE 'GARANTİ' Yİ GEÇTİ

Hem fiyatı hem de garanti geçiş rakamları üzerinden belirli bir kesim tarafından sürekli gündeme getirilen Osmangazi Köprüsü de 1 Temmuz-31 Ekim tarihleri arasındaki verilere göre, devletin verdiği garanti sayısını ortalamada tutturdu. Temmuz-ekim arasında araç geçişi 40 bin 875 oldu.

DOĞU EKSPRESİ SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle seferlerine ara verilen Turistik Doğu Ekspresi'nin 15 Aralık'ta yeniden yolcularla buluşacağını bildirdi. Karaismailoğlu, "Ankara-Kars hattındaki ilk Turistik Doğu Ekspresi Ankara'dan 15 Aralık Çarşamba, Kars'tan ise 17 Aralık Cuma günü hareket edecek" dedi.

İşte muhalefetin Türkiye’si İŞTE MUHALEFETİN TÜRKİYE'Sİ

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