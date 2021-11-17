İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü’nde garantiyi karşılama oranı yüzde 100’ü geçti

Bursa Batı-Balıkesir Batı arasındaki üçüncü kesim ise en çok kullanılan bölüm oldu. Devletin 17 bin yolcu garantisi verdiği otoyoldan 1 Temmuz-31 Ekim arasında geçiş sayısı 28 bin 507'i buldu. Otoyolda garanti araç sayısını tutturamayan kesim Balıkesir Batı ve İzmir arasındaki bölüm oldu. 23 bin araç garantisinin verildiği yoldan 16 bin 102 araç geçti.