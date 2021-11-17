Gram altından son dakika haberi! Tüm zamanların yükseğini gördü...
Son dakika haberine göre, gram altın tarihi günlerden geçiyor. Kasım ayı içinde rekorlarını tazeleyen gram altından bir zirve daha geldi. Peki, altın piyasalarında son durum ne? Gram altın, Cumhuriyet altını, çeyrek altın, yarım altın ne kadar oldu? İşte ekonomi haberimizin detayları...
Gram altında son dakika gelişmesi yaşandı. Son haftalarda tarihi rekorlar kıran gram altından bir rekor daha geldi.
Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, çeyrek altın, yarım altın fiyatlarında son durum ne? İşte günün ve bir önceki günün altın raporları...
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 3,26 artışla 634,20 liradan tamamladı.
GRAM ALTINDA REKOR...
Gram altın bugün (17 Kasım 2021) saat 18:20'de 641,125 TL'yi görerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 1.026,00 lira.
Cumhuriyet altını 4.199,00 lira.
24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 3,26 yükselişle 634,20 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
İŞTE SALI VE GÜNÜN ALTIN TABLOSU:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|614,00
|614,20
|634,00
|634,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|4.046,00
|4.067,00
|4.178,00
|4.199,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|560,00
|564,00
|578,20
|582,20
|Lira(Tam) Ziynet
|3.954,00
|3.974,00
|4.083,00
|4.103,00
|Yarım Ziynet
|1.977,00
|1.987,00
|2.041,00
|2.051,00
|Çeyrek Ziynet
|989,00
|994,00
|1.021,00
|1.026,00
PİYASALARDA GÜN SONU
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 21,44 puan artarak 1.707,04 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 2,50 puan ve yüzde 0,15 kayıpla 1.683,10 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.683,10, en yüksek 1.712,90 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,27 artışla 1.707,04 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,90, sanayi endeksi yüzde 1,61, hizmetler endeksi yüzde 1,04 ve teknoloji endeksi yüzde 1,29 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 24,90 puan ve yüzde 1,35 yükselişle 1.868,37 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 77'si prim yaptı, 17'si geriledi. Petkim, Garanti Bankası, Şişecam, Kardemir (D) ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
ALTININ ONSU 1.866,05 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.866,05 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,80 kazançla 626 bin liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 10,3920 lira, satışta 10,4336 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 10,1600lira, satışta 10,2007 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,15'ten, bileşik getirisi de yüzde 17,89'dan gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1312, sterlin/dolar paritesi 1,3463, dolar/yen paritesi de 114,47 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,10 gerileyerek 80,90 dolardan işlem görüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- PTT 50.000 TL kredi fırsatı! Kefilsiz SMS’le hemen çekebilirsiniz! Gelir belgesi şartı da yok…
- Türkiye fay hatları haritası! Deprem fay hatları nereden geçiyor? Türkiye’deki faylar…
- Üç Kuruş dizisinin Bahar'ı Nesrin Cavadzade kıyafet değiştirdiği anları paylaştı! Sosyal medya yıkıldı
- Düzce'de 22 yıl sonra korkutan deprem! 12 Kasım Düzce depreminde kaç kişi öldü, kaç şiddetinde oldu?
- Düzce deprem merkez üssü neresi? 17 Kasım Düzce deprem kaç şiddetinde oldu? AFAD son açıklamalar
- İstanbul deprem mi oldu? İstanbul deprem son dakika! İstanbul deprem şiddeti kaç?
- Gelinim Mutfakta Zehra neden diskalifiye oldu? 17 Kasım Gelinim Mutfakta diskalifiye olayı nedir?
- Anadolu Efes Olympiakos maçı hangi kanalda? Anadolu Efes Olympiakos maçı şifresiz mi?
- 2021 Kasım ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz açıklaması ne zaman? Kasım faiz beklentisi…
- Gönül Dağı'nın Elif'i Zümre Meğreli sosyal medyayı salladı! Tatilden kare paylaştı yorum yağdı
- GSB sözlü mülakat sonuçları son durum nedir? 2021 GSB temizlik ve güvenlik görevlisi sonuçları ne zaman açıklanacak?
- VGM'den son dakika açıklaması: 2021 VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Ortaöğrenim, yükseköğrenim...