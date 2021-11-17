Gram altından son dakika haberi! Tüm zamanların yükseğini gördü...

PİYASALARDA GÜN SONU



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 21,44 puan artarak 1.707,04 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 2,50 puan ve yüzde 0,15 kayıpla 1.683,10 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.683,10, en yüksek 1.712,90 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,27 artışla 1.707,04 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,90, sanayi endeksi yüzde 1,61, hizmetler endeksi yüzde 1,04 ve teknoloji endeksi yüzde 1,29 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 24,90 puan ve yüzde 1,35 yükselişle 1.868,37 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 77'si prim yaptı, 17'si geriledi. Petkim, Garanti Bankası, Şişecam, Kardemir (D) ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.