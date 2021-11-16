Memur ve emeklinin zammı netleşiyor! Ocak'ta Emekliye en az 1.775 TL | Aile yardımı da artacak
Son dakika haberleri... Milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı Ocak ayında yapılacak olan zamda. Memur, emekli, yaşlı, engelli ve evde bakım parası alanların gelirlerinde yaşanacak artış 3 Ocak'ta TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verileri ile netleşecek. Son rakamlar emeklinin Ocak ayında en az 1.775 TL, memurun ise 4.814 TL alacağını gösteriyor. Vatandaşlara verilen aile yardımında da artış olacak. İşte detaylar...
2021'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 5'lik artışa eklenecek farkını gösterecek.
6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı, yüzde 5'lik zam oranına eklenecek. Memur maaş artışı, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek. 4 aylık enflasyona göre zam oranı yüzde 6.72 çıkarken, gözler Kasım ve Aralık verilerine çevrildi. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini ise zam oranının SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 9.17, memurlar ve memur emeklilerinin maaşları ile sosyal yardımlarda yüzde 11.17 olabileceğini ortaya koydu.
KİM, NE KADAR ALACAK?
EMEKLİYE EN AZ 1.775 TL: Artış yüzde 9.17 çıkarsa en düşük emekli aylığı; esnafta 2 bin 565, çiftçide 2 bin 38, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 864, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda bin 775 liraya çıkacak. En düşük memur emeklisi aylığı ise artış yüzde 11.17 çıkarsa 3 bin 641 liraya ulaşacak.
MEMURA EN AZ 4 BİN 814 TL: Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı yüzde 11.17 artış tahminine göre 4 bin 814 liraya yükselecek. Eş yardımı 454,32, 0-6 yaş çocuk yardımı 99,94, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 49,97 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur 654,20 lira alacak. Toplu sözleşme ikramiyesi de 134,84 liradan 400 liraya yükselecek.
DOKTORA 3.397 TL: Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorların ilave ödemesi uzmanlarda 3 bin 397, uzman olmayanlarda 2 bin 598 liraya ulaşacak.
SOSYAL YARDIMLARA OCAK ZAMMI YAŞLIYA 920 TL: 65 yaş aylığı 828,21 liradan 920,72 liraya çıkacak.
ENGELLİYE 734-1.102 TL: Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 734,98, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da bin 102 lira 46 kuruşa yükselecek.
ENGELLİ YAKININA 734 TL: 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına aylık 609,61 lira ödeme imkanı var.
EVDE BAKIMA 1.998 TL: Evde yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen aylık bin 998 liraya ulaşacak.
GELİRLER ARTIYOR: 65 yaş aylığı 828,21 920,72 Evde bakım 1.797,95 1.998,78 Engelli yakını 661,13 734,98
TABAN AYLIK: Memur 4.330,42 4.814,13 Memur emeklisi 3.275,90 3.641,82
MEMUR AİLE YARDIMI
Eş 408,67 454,32 Çocuk (0-6 yaş) 89,90 99,94 Çocuk (6 yaş üstü) 44,95 49,97
ENGELLİ AYLIĞI
% 40-69 arası 661,13 734,98 % 70 ve üstü 991,69 1.102,46
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ŞOK 17-23 Kasım aktüel kataloğu: ŞOK market çarşamba indirimleri neler? Bu hafta itibarıyla...
- MEB ara tatil uzatılacak mı? 2021 ara tatil ne zaman bitiyor, kaç gün sürecek? Okullar ne zaman açılacak?
- Kuraklık desteği ne zaman yatacak? 2021’de çiftçiye kuraklık desteği ödemeleri ne zaman yatar?
- Arctic Monkeys İstanbul konser biletleri satışa çıktı mı? Arctic Monkeys bilet fiyatları ne kadar?
- AFAD personel alımı 2021! AFAD 1749 personel alımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar nelerdir?
- İzinli mahkumlar cezaevine ne zaman dönecek? Adalet Bakanlığı CTE açık cezaevi Kovid-19 izni ne zaman bitecek?
- 15 formülle erken emeklilik! Emekliliği öne çekmek için dilekçe vermek yetiyor! Başvurular SGK’ya yapılıyor!
- EDHO hangi kanalda, ne zaman başlıyor? 2021 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon yayın tarihi belli oldu mu?
- Altın fiyatları son dakika: 16 Kasım gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları ne olacak?
- Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? 13. hafta GS FB derbisi ne zaman?
- CTE’den açıklama geldi mi? Cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?
- Profilo iflas mı etti? Profilo sahibi kimdir? 2.5 milyon TL alacak için…