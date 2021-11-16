Memur ve emeklinin zammı netleşiyor! Ocak’ta Emekliye en az 1.775 TL | Aile yardımı da artacak

KİM, NE KADAR ALACAK?

EMEKLİYE EN AZ 1.775 TL: Artış yüzde 9.17 çıkarsa en düşük emekli aylığı; esnafta 2 bin 565, çiftçide 2 bin 38, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 864, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda bin 775 liraya çıkacak. En düşük memur emeklisi aylığı ise artış yüzde 11.17 çıkarsa 3 bin 641 liraya ulaşacak.