Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan’dan döviz kuru mesajı

TÜRKİYE DÜNYADAN POZİTİF AYRIŞMAYA DEVAM EDECEK

Türkiye ekonomisinin en güçlü çıpasının kamu maliyesi olduğunu belirten Bakan Elvan, "Türkiye dünyadan pozitif ayrışmaya devam edecek. Küresel ölçekte ciddi bir sorun olan tarımsal ürün fiyatlarındaki artışları da yakından takip ediyor, gerekli adımları atıyoruz. 2021 yılı bütçemizde yüzde 4,3'lük bir bütçe açığı öngörmüştük. Bu yılı yüzde 3,5'in altında bir bütçe açığıyla kapatacağız." diye konuştu.





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