28 Ekim 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den A Para'ya özel açıklamalar: Bu sene destekleri artıracağız

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den A Para'ya özel açıklamalar: Bu sene destekleri artıracağız

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.10.2021 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021
ABONE OL
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’den A Para’ya özel açıklamalar: Bu sene destekleri artıracağız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir PakdemirliA Para'da yayınlanan Ekonomi Masası programında soruları yanıtladı. Bu sene çiftçiye yönelik desteklerin artacağını belirten Bakan Pakdemirli, "Bütçemizle 26 milyar TL'lik bir destek öngörüyoruz" ifadelerini kullanırken, buğdayla ilgili çalışmaların yapıldığını, dış ticaret tedbirlerinin alındığını ifade eden Bakan Pakdemirli, "Üretici dostu alım uygulamalarımız devam edecek.Çiftçimiz üretmeye devam etsin, fiyatta memnun etmeye devam edeceğiz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, A Para ekranlarında yayınlanan Ekonomi Masası programında soruları yanıtladı.

KURAKLIKLA MÜCADELE

"Stratejik ürünlerin ovalarda üretilmesi gerekiyor. Kuraklı sınırlı anlamda üretimimizi etkiledi. Kuraklığa karşı 30-35 milyar daha ek yatırıma ihtiyacımız var. Tarım arazilerini korumak bizim için önemli. Geçen yıla göre daha fazla kuraklıkla karşı karşıya kaldık.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’den A Para’ya özel açıklamalar TARIM VE ORMAN BAKANI PAKDEMİRLİ'DEN A PARA'YA ÖZEL AÇIKLAMALAR

"ÇİFTÇİMİZ ÜRETİME DEVAM ETSİN"

Buğdayla ilgili çalışmalar yapıldı, dış ticaret tedbirleri alındı. Üretici dostu alım uygulamalarımız devam edecek. Üreticilerimiz üretime devam etsin. Çiftçimiz üretmeye devam etsin, fiyatta memnun etmeye devam edeceğiz. Gübre desteği ile ilgili çalışmalar yapılıyor

Gıda Komitesi her hafta toplanıp değerlendirme yapıyor. Pandeminin rahatlamasıyla fiyat yapısı normalleşecek.

ERKEN UYARI SİSTEMİ

Erken Uyarısı Sistemi'nin doğru ve bilimsel bir yapısı var. Raporlamalar olmasa raflarda çok farklı fiyatlar görebilirdik. Üretim, tüketim ve ihracatı raporlayan ana bakanlık biziz.

GIDA FİRMALARINA YAPTIRIMLAR ARTACAK

58 bin 518 işletmede denetim yaptık. 1826 işletmede olumsuzluk var. Ambalaja girecek ürünleri çok daha sıkı şekilde denetleyeceğiz. Yaptırımlar artacak, vatandaşımızın sağlığı ile oynayana göz açtırmayız.

TARIMDA SÖZLEŞMELİ ÜRETİM MODELİ

Tarımda sözleşmeli üretim modeli gıdadaki kayıplarımızı yüzde 20 azaltacağını öngörüyoruz"

7 MİLYAR FİDAN DİKİLECEK

Bakan Pakdemirli Türkiye genelinde çıkan yangınlar sonrası 2023 yılına kadar 7 milyar fidan dikileceğini açıkladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA