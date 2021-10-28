Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’den A Para’ya özel açıklamalar: Bu sene destekleri artıracağız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, A Para ekranlarında yayınlanan Ekonomi Masası programında soruları yanıtladı.

KURAKLIKLA MÜCADELE

"Stratejik ürünlerin ovalarda üretilmesi gerekiyor. Kuraklı sınırlı anlamda üretimimizi etkiledi. Kuraklığa karşı 30-35 milyar daha ek yatırıma ihtiyacımız var. Tarım arazilerini korumak bizim için önemli. Geçen yıla göre daha fazla kuraklıkla karşı karşıya kaldık.