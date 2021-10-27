28 Ekim'de bankalar açık mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü yurt genelinde coşkuyla kutlanacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili, 28 Ekim öğleden sonra başlıyor. 28 Ekim'de bankada işleri olan vatandaşlar bankaların açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, yarın bankalar açık mı? 28 Ekim bankalar yarım gün mü çalışacak? 28 Ekim öğleden sonra EFT yapılır mı? İşte haberin detayları...

28 EKİM'DE BANKALAR AÇIK MI?

Cumhuriyet Bayramı resmi tatili 28 Ekim öğleden sonra başlayıp, 29 Ekim'in tamamını kapsayacak şekilde 1,5 gün olarak uygulanıyor. Bu kapsamda 28 Ekim Perşembe günü bankalar öğlene kadar açık olacak. Öğleden sonra bankalar hizmet vermeyecek.