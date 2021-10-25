Son dakika: Halkbank kurumsal kredi faizlerini düşürdü

Merkez Bankası'nın politika faizini düşürmesinin ardından bankalar harekete geçti. Kamu bankalarından Halkbank, kurumsal kredilerde Faiz indirimine gitti. Merkez Bankası'nın attığı faiz adımlarının yansımasının ilkini Halkbank gerçekleştirmiş oldu.

Halkbank kurumsal Kredi faizlerinde 2 puan indirim sağladı.

MERKEZ BANKASINDAN FAİZ İNDİRİMİ

Merkez Bankası piyasaların merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu (PPK) faizleri beklentilerin üzerinde 200 baz puan indirdi ve yüzde 16 seviyesine çekti.

TCMB'den yapılan açıklamada; "Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirmiştir. Bu çerçevede politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 16 olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, arz yönlü arızi unsurlardan kaynaklı olarak politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı Kurul tarafından değerlendirilmiştir. " denildi