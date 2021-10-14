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Evde bakım maaşı (parası) 14 Ekim’de yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.10.2021
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Evde bakım maaşı parası 14 Ekim’de yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı 14 Ekim günü arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan maaşlardan her ay binlerce kişi faydalanıyor. Maaş hakkı olanlar da, paralarının yatıp yatmadığını E-Devlet üzerinden sorguluyor. Peki; 14 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası yattı mı? İşte detaylar!

14 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 14 Ekim evde bakım parası yattı mı? Evde bakım parasının ne zaman yatacağı araştırılıyor. Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini kullanabilir veya E-Devlet üzerinden sorgulama yapabilir. Bu maaşı alan kişiler 14 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri sorusunun cevabını araştırıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 14 EKİM!

Evde bakım maaşı henüz yatrılmadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım maaşını her ayın 15'i ile 31'ü arasında hesaplara yatıyor. Maaşların 15 Ekim Cuma günü yatırılması bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM AYLIĞI NASIL TAKİP EDİLİR?

Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor.

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