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Son dakika: Kooperatiflere yeni düzenleme geliyor! Komisyonda kabul edildi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.10.2021
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Son dakika: Kooperatiflere yeni düzenleme geliyor! Komisyonda kabul edildi

Son dakika haberleri... Kooperatiflere yeni düzenlemeler getiren kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi.

Kooperatiflere yeni düzenlemeler getiren kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi.

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