Son dakika | Eylül ayında konut satışı Türkiye genelinde arttı! TÜİK son rakamı açıkladı
Son dakika haberi...TÜİK, eylül ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, geçtiğimiz ay bir önceki yılın aynı ayına göre %7,6 artarak 147 bin 143 oldu.
TÜİK, eylül ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, geçtiğimiz ay bir önceki yılın aynı ayına göre %7,6 artarak 147 bin 143 oldu.
TÜRKİYE GENELİNDE EYLÜL AYINDA 147 BİN 143 KONUT SATILDI
Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,6 artarak 147 bin 143 oldu. Konut satışlarında İstanbul 28 bin 229 konut satışı ve %19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 14 bin 218 konut satışı ve %9,7 pay ile Ankara, 8 bin 806 konut satışı ve %6,0 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 14 konut ile Hakkari, 41 konut ile Ardahan ve 78 konut ile Şırnak oldu.
Konut satışları Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,3 azalışla 949 bin 138 olarak gerçekleşti.
İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 29 BİN 759 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,4 azalış göstererek 29 bin 759 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %20,2 olarak gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %64,3 azalışla 181 bin 855 oldu.
DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 117 BİN 384 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ
Türkiye genelinde diğer konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,0 artarak 117 bin 384 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %79,8 olarak gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,6 artışla 767 bin 283 oldu.
İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 43 BİN 967 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,3 artarak 43 bin 967 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %29,9 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %20,1 azalışla 287 bin 156 olarak gerçekleşti.
İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 103 BİN 176 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ
Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,2 artış göstererek 103 bin 176 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %70,1 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,5 azalışla 661 bin 982 olarak gerçekleşti.
YABANCILARA EYLÜL AYINDA 6 BİN 630 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ
Yabancılara yapılan konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %25,8 artarak 6 bin 630 oldu. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %4,5 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 995 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 358 konut satışı ile Antalya, 408 konut satışı ile Ankara izledi.
ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI İRAN VATANDAŞLARINA YAPILDI
Eylül ayında İran vatandaşları Türkiye'den bin 323 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 990 konut ile Irak, 540 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi.
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