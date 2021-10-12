Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Her fazla çalışan mesai ücreti alabilir mi?

4857 sayılı İş Kanununun 63'üncü maddesine göre genel anlamda baktığımızda haftalık çalışma saati 45 olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla işçiler haftada 45 saatten fazla çalışırlarsa bu sürelerin parası yüzde 50 artırılarak ödenir. Yani bir işçi haftada 45 yerine 50 saat çalışmışsa 5 saat fazla çalışması var demektir. Bu işçinin 1 saatlik ücreti 20 lira ise 5 saatlik ücret 100 lira yerine 150 lira olarak kendisine ödenir. Ancak 45 saatlik süre belirttiğimiz gibi haftalık bir süredir. Toplu iş sözleşmesi veya işçi işveren arasındaki anlaşma ile aksi kararlaştırılmamışsa 45 saatlik süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanabilir. Yani bir gün 10 saat bir gün 5 saat çalıştırılabilir. Ya da bu şekilde genel uygulamaya göre, hafta içi günlük 8 saat, hafta sonu da Cumartesi günü 5 saat çalışmayla 45 saatlik haftalık çalışma süresi tamamlanır. Yani denkleştirme dediğimiz uygulama gerçekleşir. Bu durumda hafta içi yaptığınız yarım saatlik mesailer ücretlendirilmez çünkü haftalık 45 saati aşmamış olursunuz. Ancak her gün 12-13 saat çalışıyorsanız burada yasalara aykırı bir durum var demektir. Çünkü 11 saatten fazla çalışmamanız gerekir. Fazla yaptığınız çalışmaların parası da yüzde 50 fazlasıyla ödenmelidir. Durumu hemen ALO 170'e bildirerek yetkilileri haberdar etmelisiniz.