Milyonlarca SSK'lıyı ilgilendiriyor. Esnaf sevinçten havaya uçacak. Malulen emeklilik yaş şartı aranmıyor. Milyonlanlarca çalışan gibi esnaflarda erken emeklilik ve yüksek emeklli maaşı alabilmenin yollarını arıyor. Bazı durumlarda ise bu imkan vatandaşlara tanınıyor. Esnaf yüksek emekli maaşı için temeli prim ödemelerinde arıyor. Yasalar çerçevesinde bulunan erken emeklilik için detayları haberimizde derledik. İşte, son gelişmeler...

Bütün çalışanlar gibi milyonlarca esnafın da emekli aylığını yükseltmesi için çeşitli yollar bulunuyor. En düşük memur emeklisi 3276 lira, SSK emeklisi 2624 lira Bağ-Kur'lu esnaf 1912 lira, çiftçi de 1802 lira emekli aylığı alıyor. Bağ-Kur sigortalıları için yaş koşulu Haziran 2002 tarihinde kadınların 20 yılı (7200 gün) ve erkeklerin 25 yılı (9 bin gün) doldurmasına kalan süreye göre belirleniyor. Emekli aylığını yükseltmek ve erken emekli olmak isteyen esnaf malulen, SSK'dan emekli olma imkânına sahip. Malulen emeklilik için yaş şartı aranmıyor.