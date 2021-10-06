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Son dakika | Öğrencilerin merakla beklediği haber! Kredi ve burs ödemeleri hesaplara yattı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.10.2021 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021
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Son dakika | Öğrencilerin merakla beklediği haber! Kredi ve burs ödemeleri hesaplara yattı

Son dakika haberi...Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin ekim ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin ekim ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, 6-10 Ekim tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını belirterek, "TC Kimlik numarasının sonu '0' olanlar 6 Ekim, '2' olanlar 7 Ekim, '4' olanlar 8 Ekim, '6' olanlar 9 Ekim, '8' olanlar 10 Ekim'de ödemelerini alabilecek." ifadelerini kullandı.

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