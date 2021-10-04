Turizmci Salih Gözcü: Turizm 2021 yaz döneminde toparlanma eğilimine girdi

Türkiye'nin büyük döviz kaynaklarından olan bacasız sanayii turizm pandemi yasaklarında aldığı darbenin yaralarını sarmaya başladı.

Tecrübeli turizmci Salih Gözcü, "Pandemi yasaklarında insanlar eve kapanarak yalnızlaştılar. Sosyalleşme ihtiyacının çok arttığı dönemlerde insanlar tatil özlemi ile dolup taştılar. Buldukları ilk fırsatta tatile çıkma eğiliminde olan insanlar yasakların sona ermesiyle tatil beldelerine koştular. Bu durumda da tatil beldelerindeki otellerde doluluk oranları arttı. Hizmet sektörü canlandı." şeklindeki sözleri ile bu toparlanmanın nedenlerine değindi.

Salih Gözcü, Dubai'de 2016 yılında kurmuş olduğu BTB Tours ile Türkiye'deki durgunluktan pek etkilenmediklerini ve lüks turizmi en iyi fiyatla yaşatmak isteyen kişilerin ilk tercihi olduklarını söyledi.

Gözcü, deneyimlerine dayanarak başlattığı B2B şeklindeki uygulama ile Türkiye'deki acentelere paket turlar, uçak dâhil paketler, VIP hizmetler sunduklarını ifade ederek, müşterilerinin Dubai'deki en lüks otellerde ve restoranlarda ağırlandıklarını bu hizmetlerden memnun kalanların kendilerine referans olduklarını açıkladı.

Dubai'de bir turizm elçisi olarak çalışmalarına devam eden Salih Gözcü, aynı zamanda bölge ülkelerine yatırımlar konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini de açıkladı.

Türk Hava Yolları (THY) ile özel olarak imzaladıkları protokol sayesinde uçak dâhil paketleri de uygun fiyata sunabildiklerini ve bu sayede en iyi hizmeti en fiyata sunma imkânına kavuştuklarını ifade etti.