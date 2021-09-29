Binomo ile ek gelir elde edebilirsiniz!

Ek gelir sağlamak isteyenlere kılavuzluk ediyor

Ek gelir elde etmek amacıyla yatırım ekosistemine dahil olmak isteyenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Yatırımcılara belirli bir vadede yatırım yaptıkları aracın fiyat hareketinden gelir kazandırmayı amaçlayan Binomo, ek gelir sağlamak isteyen herkese kılavuzluk ediyor. 70'dan fazla varlığa yatırım yapma olanağı sunan platform, yatırım ekosistemiyle tanışmak isteyenlerden deneyimli yatırımcılara uzanan oldukça geniş bir kitle tarafından tercih ediliyor. Binomo, yatırımcılarla çözüm ortaklığı kuran yaklaşımı ve yatırım yapmayı kolaylaştıran dinamikleriyle de dikkat çekiyor.

Hemen Binomo'da Demo Hesap açarak 8 bin TL limit ile işlem yapmayı ücretsiz olarak öğrenin. Demo hesap açmak için tıklayın.

Güvenli bölgeden yatırım turuna çıkarıyor

İnternet sitesi ve mobil uygulaması aracılığıyla kullanıcıları yatırım dünyasının enstrümanlarıyla tanıştıran Binomo'da henüz yatırımcı kimliği edinemeyenler deneyim kazanmak için güvenli bölge olarak tanımlanan "Demo Hesap" üzerinden risk almadan işlemlere başlayabiliyor. Kullanıcılar bu bölümde kendilerini test ederek gerçek işlem yapmaya hazırlanıyor. Herkesi yatırım dünyasının avantajlarından faydalanmaya davet eden Binomo, yatırımcıların hedefledikleri ek geliri elde etmeleri için imkân sunuyor. Ancak işlemlerin başarısı tamamen yatırımcıların kararına bağlı oluyor. Yol gösterici yaklaşımıyla sunduğu eğitimler aracılığıyla yatırımcıları hızla kaynak elde etmek için yapılan kritik hatalardan uzaklaştırmayı amaçlıyor. Binomo, her yatırımın risk barındırdığından yola çıkarak, yatırımcıları bu konuda öngörülü hareket etmeye davet ediyor.

Ek gelir hedefi için altyapı oluşturuyor

Binomo'da güvenli bölgenin sınırları içinde risk almadan deneyim kazanmak isteyenler, 8 bin TL limit ve ilk para yatırma işlemi için %25 bonus fırsatıyla yatırımcı ekosistemine dahil oluyor. Yatırımcı adayları demo hesap ile platformda nasıl işlem yapılacağını tecrübe ediyor. Oldukça basit bir arayüzü bulunan platformda, yatırım aracının fiyat grafiği de sunuluyor. Binomo, bu aşamada adaylara varlıklara yatırım yapmaları için strateji önerilerinde de bulunuyor. Demo hesap ile risk almadan işlem yaparak iyi bir yatırımcı olmanın izini süren kullanıcılar, gerçek yatırımlar yapabilmek için gerekli deneyimi elde ediyor. Böylece yatırımcılar ek gelir hedeflerine oldukça sağlam bir altyapı oluşturarak ulaşabiliyor.

Eğitimlerle gerçek işleme hazırlıyor

Her gün yaklaşık 1 milyon kişinin ticari işlem yaptığı online ticaret platformu Binomo, sunduğu eğitimlerle Demo Hesap kullanıcılarını gerçek işlemleri yapmaya hazırlıyor. Videolar ve farklı içeriklerle sunduğu eğitimleri, Demo Hesap'ta bir araya getirerek geleceğin potansiyel yatırımcılarını yetiştiriyor. Kullanıcılar, bu hesap üzerinden sunulan eğitimlerle adım adım ilerleyerek ek kazanç elde etmek için gerekli bilgi seviyesine ulaşabiliyor.

Hedeflenen ek gelirlere adım adım ulaştırıyor

Demo hesap ile deneyim kazanan yatırımcı adayları, gerçek hesap ile yatırım turuna çıkarak ek gelir elde etmek için işlem yapmaya başlayabiliyor. Tecrübeli yatırımcılar ise demo hesap aşamasını atlayarak Binomo'nun ayrıcalıklar dünyasından yatırım ekosistemine hızla dahil olabiliyor. Yatırımcılar Binomo'nun gerçek hesabında sunduğu farklı üyeliklerle hedefledikleri ek gelirlere adım adım ulaşabiliyor. Standart, Gold ve VIP üyelik seçeneklerinden oluşan gerçek hesap, yatırımcılara özel koşullarda işlem imkanı sağlıyor.

Başarılı işlemlerde kârlılık oranı % 90'a ulaşabiliyor

80 TL alt limite sahip olan Standart üyelikte yatırımcılar, 45'den fazla varlığa yatırım yapılabiliyor. Bu üyelikte %100'e varan para yatırma bonusu sunuluyor. Yatırımcılar şayet doğru işlem tahminlerinde bulunurlarsa kârlılıkta %85'leri yakalayabiliyor ve para çekme işlemi 3 gün içerisinde veya ödeme methoduna göre daha uzun bir sürede yapılabiliyor. Yatırım alt limiti 4 bin TL'den başlayan Gold üyelikte yatırım varlığı 60'ye, doğru tahminler yapıldığı taktirde kârlılık oranı %90'a çıkarken, para çekme işlemi 24 saatte veya ödeme methoduna bağlı olarak daha uzun bir sürede tamamlanıyor. Pakette ayrıca %5 oranında para iadesi güvencesi veriliyor.

Para yatırma bonusunun %200'lere çıktığı VIP üyelikte ise 8 bin TL'lik yatırım alt limiti ile 70'den fazla varlığa yatırım yapılabiliyor. Doğru işlem tahminlerinde karlılık %90 ve para iadesinin %10 olarak sunulduğu pakette para çekme işlemi sıklığı 4 saatte bire iniyor, ödeme methoduna göre bu süre artabiliyor. VIP üyeler, diğer üyelerden farklı olarak ödüllerden ve risksiz işlem yapabilme imkanından da yararlanabiliyor. Tüm üyeliklerde para yatırma işlemi için birçok farklı ödeme yöntemi sunuluyor. Yatırımcılar bu ödeme seçeneklerinden herhangi biriyle ilerleyerek işlem yapmaya başlıyor.

Analiz etme ve tahmin yeteneği kazandırıyor

Yatırımcılara stratejik düşünme yeteneği kazandıran Binomo, analiz etme ve sunduğu zengin yatırım araçlarıyla yatırımcı ekosisteminde farklı bir yer ediniyor. Yatırımcılar deneyimlerinin yanı sıra, platformda sunulan yol gösterici adımlar ve strateji önerileriyle bu avantajlara sahip oluyor. Binomo'nun yatırımcılara sunduğu varlık listesinde EUR/USD, AUD/CAD gibi pek çok varlığın yanı sıra, son günlerin gözde yatırım araçlarından Altın ve Gümüş gibi değerli madenler de yer alıyor.

Şeffaf iş birliği

Yatırımcıları yatırım dünyasıyla tanıştıran Binomo, son derece şeffaf bir iş birliği süreci yürütüyor. Basit ve anlaşılabilir arayüzü ile yatırımcılara grafik yorumlama becerisi kazandırırken, dünya finans piyasalarını ve riskleri objektif olarak değerlendirmeleri için gerekli altyapıyı sağlıyor.

Binomo ailesinde yerinizi alın!

Binomo, hem masaüstü cihazlardan hem de Android ve iOS uyumlu mobil uygulamalar üzerinden yatırımcı ailesini genişletiyor. Siz de ek gelir elde etmek için Binomo ailesine katılarak, mobil uygulamasını App Store veya Google Play'den indirebilir, eğitici video serisiyle öğrenmeye hemen başlayabilirsiniz! Lütfen unutmayın: Ticaret risk barındırır ve her işlemde ek gelir etmeniz mümkün değildir. Bunu bilerek işlem yapmak, yatırımcının risklerle ilgili haberdar olmasını da sağlayacaktır.