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Son dakika: Altın ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın Cumhuriyet altını son durum | 24 Eylül 2021 altın rakamları

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.09.2021 Güncelleme Tarihi: 24.09.2021
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Son dakika: Altın ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın Cumhuriyet altını son durum | 24 Eylül 2021 altın rakamları

Son dakika altın ne kadar oldu? Bu hafta FED'in ve Merkez Bankası'nın faiz açıklamaları sonrası altın piyasalarında hareketlilik yaşandı. Yatırımcılar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın 500 Türk lirasının üzerini gördü? Peki, gram altın, Cumhuriyet altını, 24 ayar altın, altın kilogramı ne kadar oldu? İşte altın rakamlarında (24 Eylül 2021) son durum...

Bu hafta altına yatırım yapanların yüzünü güldüren hareketlilik yaşandı. Merakla beklenen FED ve Merkez Bankası faiz kararları sonrası altın fiyatlarında yükseliş oldu.

Peki, altın piyasalarında son durum ne? Cumhuriyet altını, gram altın, altın kilogram fiyatı ne kadar oldu? İşte son dakika ekonomi haberimizin detayları...

İstanbul Kapalıçarşı'da 496,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 497 liradan,

3 bin 276 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 297 liradan,

453 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 457 liradan,

3 bin 200 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 220 liradan,

Bin 600 liradan alınan Yarım Ziynet bin 610 liradan ve 800 liradan alınan Çeyrek Ziynet 805 liradan satıldı.

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