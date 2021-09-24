Son dakika: Altın ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın Cumhuriyet altını son durum | 24 Eylül 2021 altın rakamları

Bu hafta altına yatırım yapanların yüzünü güldüren hareketlilik yaşandı. Merakla beklenen FED ve Merkez Bankası faiz kararları sonrası altın fiyatlarında yükseliş oldu.

Peki, altın piyasalarında son durum ne? Cumhuriyet altını, gram altın, altın kilogram fiyatı ne kadar oldu? İşte son dakika ekonomi haberimizin detayları...