Bakanlıktan son dakika ödeme açıklaması! 59 milyon liralık destek bugün hesaplara yatıyor! Banka hesabınızı mutlaka kontrol edin

"Toplam 59 milyon 271 bin TL'lik destekleme ödemelerini bugün (24 Eylül) gerçekleştiriyoruz. Hayırlı, bereketli olsun. Destek bizden, üretmek sizden." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN