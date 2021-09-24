Bakanlıktan son dakika ödeme açıklaması! 59 milyon liralık destek bugün hesaplara yatıyor! Banka hesabınızı mutlaka kontrol edin
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı son dakika açıklamasında çifçtilere yönelik çok sayıda destek ödemesi yapılacağını duyururken ödemelerin bugün tamamlanacağı duyurdu. Peki çiftçilere hangi destekler veriliyor? İşte detaylar...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada çiftçilere yönelik gerçekleştirilecek ödemelerin bugün tamamlandığını duyurdu.
Pakdemirli yaptığı paylaşımda"Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği kapsamında 235 bin TL
Hububat, Baklagil ve Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği kapsamında 35 milyon 125 bin TL
Mazot ve Gübre Desteği kapsamında 3 milyon 61 bin TL
Toprak Analizi Desteği kapsamında 95 bin TL
Kırsal Kalkınma Desteği kapsamında 20 milyon 753 bin TL
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