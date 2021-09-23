Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? 2021 Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?
2021 Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Piyasaların merakla beklediği faiz kararının ne olacağı arama motorlarında sorgulanıyor. PPK geçtiğimiz ay politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19'da sabit bırakmıştı. Ağustos ayında enflasyon yüzde 19.25'e yükselerek yüzde 19'luk politika faizini aşmıştı. Peki; Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? 2021 Eylül Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?
Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? 2021 Eylül Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Ülkemizde döviz fiyatlarını ve banka faizlerini etkileyecek Merkez Bankası'nın faiz kararı merakla bekleniyor. PPK geçtiğimiz ay politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19'da sabit bırakmıştı. Yeni açıklanacak kararda faizin artıp artmayacağı sorgulanıyor. Peki; Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı?
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?
Faiz kararı henüz açıklanmadı. Merakla beklenen karar saat 14:00'de açıklanacak.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLACAK?
A Para'ya katılan A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
"Piyasalarda faiz indirimi beklenen iki kurumdan birisi biziz. Eğer ki çekirdek enflasyon üzerinden faiz indirimi yapılacaksa rahat bir şekilde yapılması gerekir. Bir sonraki toplantıya bırakılmasına gerek yok. Ancak manşet enflasyon üzerinden gidilecekse bir sonraki toplantıyı beklemek gerekebilir.
Genel anlamda çekirdek üzerinden Merkez Bankası'nın bu ay faiz indirimi yapmaması konusunda bir argüman yok."
AA FİNANS'IN PPK BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI
AA Finans'ın 23 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Buna göre, 18 ekonomist politika faizinin yüzde 19'da sabit bırakılmasını beklerken, 2 ekonomist politika faizinin 100 baz puan düşürüleceğini tahmin ediyor.
Ağustos ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19 seviyesinde sabit tutulmuştu.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 50 baz puan artarak yüzde 18 oldu.
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