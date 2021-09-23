Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? 2021 Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

Faiz kararı henüz açıklanmadı. Merakla beklenen karar saat 14:00'de açıklanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLACAK?

A Para'ya katılan A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Piyasalarda faiz indirimi beklenen iki kurumdan birisi biziz. Eğer ki çekirdek enflasyon üzerinden faiz indirimi yapılacaksa rahat bir şekilde yapılması gerekir. Bir sonraki toplantıya bırakılmasına gerek yok. Ancak manşet enflasyon üzerinden gidilecekse bir sonraki toplantıyı beklemek gerekebilir.