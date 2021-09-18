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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 118 işçi alımı yapacağız

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.09.2021
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 118 işçi alımı yapacağız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "118 işçi alımı yapacağız. Başvurular 20-24 Eylül arasında Türkiye İş Kurumu'un internet sitesinden çevrimiçi olarak yapılacaktır. " ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 118 işçi alımı yapacaklarını duyurdu.

Bakan Pakdemirli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "118 işçi alımı yapacağız. Başvurular 20-24 Eylül arasında Türkiye İş Kurumu'un internet sitesinden çevrimiçi olarak yapılacaktır. Bakanlığımızda işe başlayacak arkadaşlarımıza şimdiden başarılar dilerim. Hayırlı olsun" dedi.

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