Avrupa’da enerji krizi: Doğalgaz ve elektrik fiyatlarındaki artış önlenemiyor! Türkiye’de ise hâlâ dünya ortalamalarının altında





60 MİLYARI BULABİLİR

Sabah'ın haberine göre enerji analistleri, önümüzdeki kış aylarında Türkiye'de arz sıkıntısı yaşanmasını beklemiyor. Şu anda Türkiye'ye Rusya, İran ve Azerbaycan'dan boru hatlarıyla yıllık 36 milyar metreküp gaz geliyor. Bu kış tüketimin 60 milyar metreküpe çıkabileceği hesapları yapılıyor. Elektrik üretimi için barajlarda yeterli seviyede su yok. Kömür maliyetleri de yükseldiği için spottan gaz alımı yapılacağı senaryosu üzerinde çalışılıyor.

SPOT GAZ ALINABİLİR

Bu durumda tüketimi karşılamak için yaklaşık 24 milyar metreküp gazın spottan alınması söz konusu olabilir. Uzun vadeli kontratlarla, boru hatlarıyla gelen gazın fiyatı düşük. Ancak spot gaz fiyatları daha pahalı... Spot gaz alınması durumunda BOTAŞ'ın bu maliyet baskısını daha sonra yansıtıp yansıtmayacağı bilinmiyor. Fiyatların artması durumunda sanayicilerin maliyetteki rekabet avantajını kaybedebileceği belirtiliyor.