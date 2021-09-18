1 milyon esnafı yakından ilgilendiriyor: Esnaf muaflığından kimler yararlanabilir? Vergiden hangi alanlar muaf olacak?

8- TAKSİCİLER, SANATÇILAR İÇİN BU YIL SİGORTA PRİM VE ÖDENEK TUTARI NE KADAR?

Kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılanlar, taksi, dolmuş ve toplu taşıma araçlarında çalışanlar 28 gün üzerinden prim yatıracak. Bu kapsamda günlük kazanç alt sınırı bu yıl için 1185 lira, üst sınır da 8 bin 138 lira belirlendi.