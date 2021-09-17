THY Başkanı İlker Aycı’dan flaş açıklama! Türk Hava Yolları dünyada ilk 5’te

"UÇUŞ AĞIMIZI KORUMAYA DEVAM ETTİK"



THY'nin dünya çapında 326 noktaya hizmet veren geniş bir uçuş ağına sahip olduğunu ifade eden Aycı "Dünyanın yaşadığı bu derin kriz esnasında THY, güçlü network ağını korumaya devam etti. Ocak-Ağustos 2021 döneminde taşınan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde 49.7 milyon yolcu iken, bu rakam krize rağmen yaklaşık 26 milyona ulaştı. Toplam gelirler 2021'in yılın ilk yarısında 2019 seviyesinin yaklaşık yüzde 67'sine karşılık gelerek 4 milyar dolar seviyesine ulaştı"diye konuştu.



"BAŞARIMIZI ÇALIŞANLARIMIZA BORÇLUYUZ"



Dünyanın önemli havayolu şirketleri ile olan rekabet stratejilerine de değinen Aycı "Avrupa'nın en iyi performans gösteren bayrak taşıyıcı havayolu şirketi olarak başarımız tesadüf değildir. Aldığımız çok sayıda önlemin yanı sıra, başarımızı çalışanlarımızın özverisine borçluyuz. Diğer havayolları çalışanları işten çıkarmalarla karşı karşıya kalırken, bu süreçte hiçbir çalışanımızla yollarımızı ayırmadık, diğer taşıyıcılara göre daha iyi hizmet verebilmek ve daha hızlı bir iyileşme sağlamak için personel çıkarmama kararı aldık" dedi.