Evde bakım maaşı yatan iller 13 Eylül Pazartesi! Evde bakım parası kaç ilde yattı?
Her ay binlerce kişi tarafından alınan evde bakım maaşının Eylül ayı ödemeleri merakla bekleniyor. Evlerinde bakıma ihtiyacı olan engelli veya yaşlı kişilere yönelik olarak ödenen evde bakım maaşından faydalanmak için öncelikle başvuru yapmanız gerekiyor. Ödemeleri E-Devlet üzerinden de takip edebilirsiniz. Peki; 13 Eylül evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte, evde bakım parası alanları ilgilendiren haber!
13 Eylül evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası alan kişiler bu ödemelerin yatıp yatmadığını merak ediyor. Her ay düzenli olarak yatırılan evde bakım maaşlarından faydalanan vatandaşlar, Eylül ayı ödemelerinin yatıp yatmadığını kontrol ediyor. E-Devlet üzerinden de sorgulanabilen ödemeler aynı zamanda Ziraat mobil aracılığıyla da öğrenilebiliyor. İşte; evde bakım maaşı yatan iller 13 Eylül listesi!
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için "Evde Bakım Yardımı" hizmeti veriliyor.
Bu kapsamda, 2021 yılı ikinci altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.797 TL'ye yükseldi.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 13 EYLÜL!
Evde bakım maaşı ödemeleri henüz yatırılmaya başlanmadı. Ödemelerin 15 Eylül tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?
Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.
Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.
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- Evde bakım maaşı yatan iller 13 Eylül Pazartesi! Evde bakım parası kaç ilde yattı?
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