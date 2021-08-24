Memur ve emekli maaşlarında kritik detay! Kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis ve doktor maaşları ne kadar oldu?

İŞÇİ ZAMMINDA TAKVİM FARKLI

İşçilerle imzalanan toplu sözleşmenin 2021 ve 2022 yılını kapsadığını anımsatan Bakan Bilgin, "Bugün 2022 ve 2023'ü kapsayan bir sözleşme imzaladık. Rakam, oranları kıyaslamak doğru olmaz, yıllar farklı" diye konuştu. Bakan Bilgin, ilk teklifte 2022 için yüzde 5+ enflasyon farkı önermiştik, ikinci altı ay için yüzde 6+ enflasyon farkı önerdiklerini anımsatarak, "İkinci teklifimizde 2022'nin ilk yarısı için yüzde 5+ enflasyon farkı, 2022'nin ikinci yarısı için yüzde 7+ enflasyon farkı, 2023'te de yüzde 8+6 zam ve enflasyon farkı önerdik. 2023 yılı için Cumhurbaşkanımızın desteğiyle yüzde 8 fark önerdik. İlk defa memur sendikalarıyla pazarlıkta yüzde 8'lik artış öneriliyor. Yıllık bazda yüzde 14 artış yaptık. Uzlaşma yaratacak en yüksek oranları içeren bir sözleşme oldu" dedi.