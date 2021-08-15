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Eşini kaybedene çift maaş! 2008 öncesinde vefat eden sigortalıların yakınları...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.08.2021
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Eşini kaybedene çift maaş! 2008 öncesinde vefat eden sigortalıların yakınları...

Devlet dul ve yetimlere birden fazla maaş bağlayabiliyor. Çift maaştan emekliler de yararlanabiliyor... Bir sigortalı vefat ettiğinde eşi ister çalışsın ister emekli olsun ölüm maaşı alabiliyor. Yetimlere de belli şartlar dahilinde maaş bağlanıyor. Burada en çok merak edilen ise hem eşinden hem de ölen annebabadan maaş alınıp alınmayacağı oluyor. İşte detaylar...

Ülkemizde dul ve yetimlere belli şartlar dahilinde birden fazla maaş bağlanabiliyor. Çift maaş imkanından emekliler de faydalanabiliyor.

Bunun çerçevesini sosyal güvenlikle ilgili yasalar çiziyor. Bir sigortalı vefat ettiğinde eşi ister çalışsın ister emekli olsun ölüm maaşı alabiliyor.

Yetimlere de belli şartlar dahilinde maaş bağlanıyor. Burada en çok merak edilen ise hem eşinden hem de ölen annebabadan maaş alınıp alınmayacağı oluyor.

ORAN DEĞİŞİYOR
2008 öncesinde vefat eden sigortalıların yakınları farklı kurumlarda olmak üzere hem yetim hem de dul maaşı alabilmekteydi. Ancak 2008 sonrasında bu sistem değiştirildi ve yüksek olan maaş tercih edilip alınıyor.

Yani hem eşini hem babasını kaybeden bir kadın, 2008 sonrası bunlardan sadece birisinin maaşını alabiliyor. Fakat bazı istisnalar da bulunuyor.

Eşlerden birisi vefat ettiği zaman ister erkek ister kadın olsun, sağ kalan eşe maaş bağlanıyor. Eşi vefat edene; eşinin sigortalılık süresi uygunsa, geliri olup olmadığına bakılmaksızın aylık bağlanıyor.

Eşten maaş almak için emekli olmak ya da çalışıyor olmak fark etmiyor. Her iki durumda da eşin maaşı alınıyor. Ancak emekli ya da çalışıyor durumdaysa alacağı maaşın oranı düşüyor.

3 AYRI MAAŞ VAR
Bazı istisnai durumlarda 3 maaş da mümkün olabiliyor. Kadın emekli olduktan sonra çalışıyor ve eşinin de maaşını alıyorsa 3 ayrı maaş alabiliyor.

Ancak bunu kurumdan da aldığı durumlar bulunuyor. Emekli bir kadın ilk maaşını kendi emekliliğinden alıyor. İkinci maaşını ise vefat eden eşinden dolayı alabiliyor. Üçüncü maaş da eğer kadının babası memur emeklisi ise ve vefat etmişse babasının maaşı olarak ödeniyor.

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