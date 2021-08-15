Eşini kaybedene çift maaş! 2008 öncesinde vefat eden sigortalıların yakınları...

Ancak bunu kurumdan da aldığı durumlar bulunuyor. Emekli bir kadın ilk maaşını kendi emekliliğinden alıyor. İkinci maaşını ise vefat eden eşinden dolayı alabiliyor. Üçüncü maaş da eğer kadının babası memur emeklisi ise ve vefat etmişse babasının maaşı olarak ödeniyor.

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