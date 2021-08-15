Ekonomide sevindiren gelişme! Yabancı yatırımcı geri döndü

Hisse senedinde 168 milyon dolarla 8 ayın en yüksek net alımı, tahvilbonoda ise 113.8 milyon dolarlık alım yapıldı. Tahvil-bonoda yıl başından bu yana net giriş 1 milyar 750 milyon dolar, son 1 yıllık net giriş ise 4.1 milyar dolara ulaştı.

Yabancının geri dönmesiyle birlikte endeksin 1.447 puanla 2 ayın en yüksek seviyesine çıktığı Borsa İstanbul, son 1 ayda dünyanın en fazla yükselen altıncı piyasası oldu.