Ekonomide sevindiren gelişme! Yabancı yatırımcı geri döndü
Ekonomideki güçlü seyir yatırımcıları TL varlıklara yöneltti. Yabancılar ağustosun ilk haftasında 281.8 milyon dolarlık hisse ile tahvil aldı. Yerliler 2.6 milyar doları TL’ye çevirdi.
Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüyen, ikinci çeyrekte ise yüzde 20'nin üzerinde performansa imza atması beklenen Türkiye, son açıklanan verilerle üçüncü çeyreğe de hızlı başladı.
Başta ihracat olmak üzere reel sektör tarafında yakalanan güçlü iyileşme, yerli ve yabancı yatırımcıların son dönemde rotayı tekrar TL varlıklara çevirmesini sağladı.
Yabancı yatırımcılar ağustos ayının ilk haftasında hisse senedi ile tahvil-bono piyasasına güçlü alımlar gerçekleştirirken, yerli yatırımcıların da dövizden TL'ye geçişi hızlandı.
5 AYIN EN YÜKSEK YABANCI ALIMI
Yabancı yatırımcılar ağustos ayının ilk haftasında hisse senedi ile tahvil-bono piyasasında toplam 281.8 milyon dolarla 5 ayın en yüksek net alımını gerçekleştirdi.
Hisse senedinde 168 milyon dolarla 8 ayın en yüksek net alımı, tahvilbonoda ise 113.8 milyon dolarlık alım yapıldı. Tahvil-bonoda yıl başından bu yana net giriş 1 milyar 750 milyon dolar, son 1 yıllık net giriş ise 4.1 milyar dolara ulaştı.
Yabancının geri dönmesiyle birlikte endeksin 1.447 puanla 2 ayın en yüksek seviyesine çıktığı Borsa İstanbul, son 1 ayda dünyanın en fazla yükselen altıncı piyasası oldu.
YERLİLER DOLAR SATIYOR
Yabancı yatırımcı TL varlıklara geçerken, yerlilerin de döviz satışı hızlandı. 5 Ağustos'ta 256.6 milyar dolar olan Türkiye'deki toplam döviz hesaplarının büyüklüğü 3 işlem gününde 2 milyar 655 milyon dolar azalarak 10 Ağustos itibarıyla 253.9 milyar dolara geriledi.
Bu dönemde bireysel yatırımcı 1 milyar 829 milyon dolar, şirketler ise 825 milyon dolarlık satış yaptı. Bu üç günlük süreçte TL mevduatlar 12 milyar TL artarak 1 trilyon 764 milyon liraya çıktı.
FİTCH BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ
Ekonomideki toparlanmanın devam etmesi, 2021'e ilişkin büyüme tahminlerinin yukarı yönlü revizyonlarını beraberinde getirdi.
Türkiye'nin kredi notunu ve görünümünü değiştirmeyen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye için bu yılki büyüme beklentisini yüzde 6.3'ten 7.9'a yükselttiğini, cari açıktaki düşüşün süreceğini açıkladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bu ürünler yarı fiyatına satılıyor! A101'den %50'ye varan indirim kampanyası! Ağustos ayı boyunca...
- İŞKUR TYP alımları başladı mı? 2021 MEB okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımı başvuru ne zaman yapılacak?
- Bugün toplantı var mı? Kabine toplantısı ertelendi mi, ne zaman yapılacak? Yasaklar geri gelecek mi?
- Son dakika: POMEM sonuçları açıklandı mı? 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- ALES geç başvuru günü ne zaman? ÖSYM 2021 ALES/2 geç başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?
- Öğretmen özür grubu atama sonuçları açıklandı mı? MEB 2021 eş durumu mazerete bağlı tayinler ne zaman?
- Sağlık Bakanlığı son dakika: 4. doz aşı ne zaman ve kimlere yapılacak? e-Nabız, MHRS 4. doz aşı randevusu nasıl alınır?
- Son durum: Memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar? Toplu sözleşme, refah payı, seyyanen zam, yüzdelik dilim...
- KPSS lisans sonuçları açıklandı mı? 2021 KPSS ÖABT, A Grubu ve Öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Son dakika: Cimilli İbo öldü mü? Karadeniz müziğinin sevilen sanatçısı Cimilli İbo kimdir, nereli, kaç yaşındaydı?
- Son dakika: Aşı yaşı kaça düştü? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 yaş aşı olacak mı? 18 yaş altı ne zaman aşı olacak?
- AÖL online sınav giriş: 2021 AÖL ek sınav giriş nasıl yapılır? Açık lise ek sınav ne zaman bitecek? MEB takvimi