İşçi maaş zammı son dakika: 4D'li taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar olacak? Hükümetin zam teklifi...

Son dakika haberi... Taşeron ve kamu işçisine yapılacak maaş zammında detaylar ortaya çıkmaya başladı. 5 Temmuz'da yılın ilk altı aylık enflasyon oranına göre memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammın ortaya çıkmasının ardından gözler işçi maaş zammına çevrildi. Bu veri, kamudaki 700 binden fazla işçinin ücretlerine 2021-2022 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinde de dikkate alınıyor. Peki, 4D'li taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar olacak? Hükümetin zam teklifi nedir? İşte haberin detayları...

TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Sözleşme kapsamındaki işçi sayısının artması ve kamuda yakın sayıda üyeyi temsil etmeleri dolayısıyla Türk-İş ve Hak-İş, bu dönem birlikte hareket etti. Konfederasyonların taleplerini sunmasıyla resmi olarak başlayan pazarlık sürecinin, yürütülecek müzakerelerin ardından temmuz ayında sonuçlanması bekleniyor.

Maaş zammı ne kadar olacak? İşte hükümetin teklifi ve konfederasyonların talepleri: