Son dakika: Memur ve emekli zammı belli oluyor! Gözler enflasyon rakamında





Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi için 2021 yılında 3+3 zam kararı vermişti.

Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) mayısta bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,39 arttığı dikkate alındığında, memur maaşlarına enflasyon farkı gündeme gelecek. Bu hesaplama, aynı sözleşme kapsamındaki memur emeklileri için de geçerli olacak.