Son dakika: Memur ve emekli zammı belli oluyor! Gözler enflasyon rakamında
Son dakika haberine göre Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur'luların gözü bugün açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. Maaşlara yapılacak zam oranı ilk 6 aylık rakamın netleşmesiyle belirlenecek. Beş aylık enflasyona göre, milyonlarca kişinin en az alacağı zam oranları belli oldu. İşte ayrıntılar...
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisiyle yılın ilk 6 ayına ait enflasyon rakamı ortaya çıkacak.
İşçi, memur ve emeklileri yakından ilgilendiren oranlar, ücret, maaş ve aylıklara yapılacak zamda belirleyici olacak.
Enflasyon oranının doğrudan etkileyeceği kesimlerin başında işçi, memur ve emekliler gelecek.
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi için 2021 yılında 3+3 zam kararı vermişti.
Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) mayısta bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,39 arttığı dikkate alındığında, memur maaşlarına enflasyon farkı gündeme gelecek. Bu hesaplama, aynı sözleşme kapsamındaki memur emeklileri için de geçerli olacak.
Bir başka deyişle 5 aylık enflasyon göz önüne alındığında memur ve memur emeklileri şimdiden yüzde 3,39'luk ek zam almaya hak kazandı. Kesin rakam bugün belli olacak.
Yaklaşık 8,5 milyon işçi emeklisi ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ilk 6 aylık enflasyon rakamıyla belirlenecek. İşçi emeklilerinin aylıkları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak.
5 aylık dönem itibariyle SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı şimdiden en az yüzde 6,39 olacak.
Diğer yandan, söz konusu döneme ait enflasyon verisi, kamudaki 700 binden fazla işçinin ücretlerine 2021-2022 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nde de dikkate alınacak.
Pazarlık görüşmelerinde, taban ücret, skala farklılıklarının yanında 6 aylık enflasyon rakamı da kritik madde olacak.
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