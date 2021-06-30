Memur için ikinci iş fırsatı! Memurlar ek iş yapabilir mi? Bu şartları atlamayın
3 milyondan fazla kamu görevlisinin bir kısmı ek iş yapıyor veya yapmak istiyor. Memurların ek iş yapma konusunda sınırlamalar mevcut olsa da belirli şartlar sağlanırsa mümkün. Bu konuda 657 sayılı Kanun aydınlatıcı mahiyete sahip. Kanuna göre memurlar sosyal güvenlik anlaşması ile bir işyerinde çalışamıyor ya da kendi adlarına yine sosyal güvenlik sistemine dahil olarak (Bağ-Kur) iş yeri kuramıyor. Ancak bu bağı kurmadan bazı faaliyetlerde bulunmaları mümkün oluyor.
3 milyondan fazla kamu görevlisinin bir kısmı ek iş yapıyor ya da yapmak istiyor.
Bu konuda sınırlamalar olsa da memurların ek iş yapmaları mümkün.
Bu konuda çerçeveyi 657 sayılı Kanun çiziyor. Kanuna göre memurlar sosyal güvenlik anlaşması ile bir işyerinde çalışamıyor ya da kendi adlarına yine sosyal güvenlik sistemine dahil olarak (Bağ-Kur) işyeri kuramıyor.
Ancak bu bağı kurmadan bazı faaliyetlerde bulunmaları mümkün oluyor.
● FİLMDE OYNAYABILİR, SAHNEYE ÇIKABİLİR Mİ?
Mesai saatleri dışında yapmak, görevini küçük düşürücü davranışlardan kaçınmak ve sosyal güvenlik ilişkisi kurmamak şartıyla memurlar dizi veya filmlerde ya da tiyatro oyunlarında rol alabiliyor.
Ayrıca sahneye çıkıp şarkı söyleyebiliyor, bir müzik şirketiyle telif sözleşmesi yaparak CD de çıkarabiliyor. Telif ücreti de alabiliyor.
● ŞİRKETLERE ORTAK OLABİLİR Mİ?
Memurlar esnaflık ya da tüccarlık yapamıyor ancak anonim ve limited şirketlere hisse ortağı olabiliyor. Sadece şirketi temsil edici bir pozisyonda olamıyor.
● BAŞKA HANGİ GELİRLERİ ELDE EDEBİLiRLER?
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