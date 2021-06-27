Temmuz ayıyla birlikte artacak: İşçiye 8.224 TL tazminat!

Yani brüt maaşı 6 bin lira olan bir çalışanın kıdem tazminatı çalıştığı süre ile 6 bin liranın çarpımı sonucu bulunacaktır. Ancak brüt maaşı 10 bin lira olan bir çalışanın kıdem tazminatı için uygulanacak brüt maaş turanı 7.638,96 TL olacaktır.