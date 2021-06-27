Temmuz ayıyla birlikte artacak: İşçiye 8.224 TL tazminat!
Kıdem tazminatında değişiklik... Bilindiği üzere kıdem tazminatının hesabı son alınan brüt ücret üzerinden yapılıyor. Bu brüt ücrete yıl içerisinde alınan düzenli ödemeler de dahil edilebiliyor. Bütün bunlarla birlikte kıdem tazminatının bir üst sınırı da bulunmakta. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın her yılın Ocak ve Temmuz aylarında açıkladığı kıdem tazminatının 8.224 TL olması bekleniyor.
Yasalarımıza göre kıdem tazminatı hesabı son alınan brüt ücret üzerinden yapılıyor. Bu brüt ücrete yıl içinde alınan düzenli ödemeler de dahil edilebiliyor. Kıdem tazminatının bir üst sınırı bulunuyor. Buna kıdem tazminatı tavanı deniliyor.
NASIL HESAPLANIR?
1475 sayılı İş Kanunun 14'üncü maddesinde "Kıdem tazminatının yıllık miktarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi geçemez." hükmü bulunmaktadır.
Buna göre de Hazine ve Maliye Bakanlığı her yıl Ocak ve Temmuz aylarında kıdem tazminatı tavanının açıklamaktadır. Her Ocak ayında memur ve memur emeklilerine yapılan zam oranında kıdem tazminatı tavanı da artırılmaktadır.
Son yapılan artışla birlikte Temmuz ayına kadar uygulanacak kıdem tazminatı tavanı 7.638,96 TL olmuştur. Bu rakamın anlamı şudur. Sizin brüt maaşınız bu rakamın üzerinde ise kıdem tazminatınız bu miktar üzerinden hesaplanacaktır.
Yani brüt maaşı 6 bin lira olan bir çalışanın kıdem tazminatı çalıştığı süre ile 6 bin liranın çarpımı sonucu bulunacaktır. Ancak brüt maaşı 10 bin lira olan bir çalışanın kıdem tazminatı için uygulanacak brüt maaş turanı 7.638,96 TL olacaktır.
Temmuz'dan sonra ayrılacak bir çalışan bu noktada daha yüksek kıdem tazminatı alabilecektir. Tazminat tavanı Basın iş Kanunu'a göre çalışan gazetecilerde uygulanmıyor.
KAÇ LİRA OLACAK
Kıdem tazminatı tavanının her yıl Ocak ve Temmuz aylarında arttığını belirtmiştik.
5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranı ile birlikte tazminat artış oranı da belli olacak.
5 aylık enflasyon yüzde 6.39 olarak gerçekleşti.
Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketinden yapılan hesaplamalara göre de 6 aylık enflasyonun yüzde 7.67 olarak çakması bekleniyor.
Buna göre yüzde 7.67'lik artışla kıdem tazminatı tavan rakamının 8.224,10 TL'ye kadar çıkmasını bekliyoruz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekliler için Temmuz hem zam hem ikramiye ayı olacak! 2021 maaş zammı ve bayram ikramiye ödemelerinde son durum
- Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 2021 YKS AYT YDT günü yasak var mı? 27 Haziran Pazar kısıtlama saatleri...
- Kanal İstanbul ne zaman bitecek? Hangi firma yapacak? Kaç km, genişliği ne kadar olacak? İşte güzergahı...
- YKS salon görevli ücretleri ne zaman ödenecek? 2021 ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç TL?
- Sazlıdere Barajı nerede? Kanal İstanbul projesi temel atma töreni nerede yapılacak? Harita konumu...
- YKS TYT yorumları: 2021 YKS sınavı zor muydu, kolay mıydı? Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri testi nasıldı?
- YKS TYT soruları ve cevapları bugün açıklanır mı? 2021 YKS soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?
- YKS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? 2021 YKS sınavı kaç net kaç puan getirir? ÖSYM açıklamaları...
- YKS baraj puanı 2021: YKS TYT AYT YDT puan hesaplama nasıl yapılır? Üniversite sınavı kazanmak için kaç puan gerekir?
- YKS sınavı başarı duası: 2021 üniversite sınavından yüksek almak için hangi dualar okunur? İşte sınav kazanma duası
- YKS 2. ve 3. oturum ne zaman yapılacak? AYT YDT sınavları ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? ÖSYM takvimi!
- Bugün yasak var mı? YKS günü 26 Haziran Cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama saat kaçta başlayacak?