Dr. Muhammet Avcıl Covid-19 döneminde dünyadaki biyoteknoloji ve kozmetik sektörlerindeki gelişmeleri anlattı

İçinde yaşadığımız zaman diliminin en önemli ve en tartışmalı konularından biri biyoteknoloji ve bu alanda geliştirilen atılımlardır. Bu teknolojinin gelişimi ve uygulanmasının her geçen gün artıyor olması nedeniyle içinde yaşadığımız zaman dilimi, kimilerince "biyoteknoloji yüzyılı", kimilerince de "biyoteknoloji devrimi" olarak adlandırılmaktadır. Biz de Covid-19 döneminde biyoteknoloji ve kozmetik sektörlerindeki gelişmeleri konuşmak üzere ana merkezi İngiltere'de bulunan "Imperial Bioscience" biyoteknoloji firmasının kurucusu, bilim adamı Dr. Muhammet Avcil ile bir araya geldik.

Biyoteknoloji nedir? Uygulanma alanlarını biraz açıklar mısınız?

Dr. Muhammet Avcıl "Dünyamızda değişmeyen tek şey değişimin ta kendisidir. Her geçen gün yeni teknolojik atılımlar ve bilimdeki ilerlemeler ile hayatın her alanında değişiklikler yaşanmaktadır. Pek çok yeniliğe alan açan sektörlerin başında, teknolojik gelişmeleri ve bilimsel keşifleri çok yakından takip eden biyoteknoloji sektörü gelmektedir. Biyoteknoloji, yaşam standartlarımızı yükseltmeyi amaçlayan ve dünyadaki yenilenebilir kaynakları (hücresel ve biyomoleküler) önceleyen teknolojiler ve ürünler geliştirme sanatıdır. Örneğin, 6.000 yıldan beri ekmek ve peynir gibi ürünlerin üretiminde mikroorganizmalardan faydalanıyoruz. Biyoteknolojinin modern yorumu ise hastalıklarla daha etkili şekilde mücadele etmek, çevresel ayak izimizi azaltmak, daha az ve daha temiz enerji kullanmak, daha güvenli ve daha verimli endüstriyel üretim süreçlerine sahip olmak ve kaynakları daha fazla insanın hizmetine sunma imkânını bizlere sağlamaktadır." Diye yanıt verdi.

Rekabetin yoğun olduğu biyoteknoloji ve kozmetik sektörlerinde siz neler yapıyorsunuz?

"Yenilikçi ve patentli "Mikro-Yapı" teknolojimiz ile biyoteknoloji ve kozmetik sektörlerine büyük yenilikler getirdik. Mikro-Yapılar, insan saçının yaklaşık 1/3'ü kalınlığında olup biyopolimerden oluşan çok küçük konik yapılardır. Bu yapının inşasında hyalüronik asit gibi doğal ve kolaylıkla çözünebilen maddeler kullanılmaktadır. Biyo-aktif bileşenler için bu yapılar öncelikle konsantre edici ve koruyucu bir rezervuar oluştur. Devamında, aktif bileşenlerin etkili bir biçimde derinin en üst tabakasından geçerek alt kısmına aktarılması sağlanır. Bu sayede, istenilen geçirgenlik sağlanmış olur ve trans-dermal taşıma etkili şekilde gerçekleştirilmiş olur."

Biyoteknoloji sektöründeki son gelişmeleri ve Imperial Bioscience olarak geliştirdiğiniz Mikro-Yapı teknolojisinin hayatımızı nasıl değiştireceğini anlatabilir misiniz?

"Biyoteknoloji, insanın ve doğanın kendi alet çantasından etkili şekilde yararlanır. Genetik yapımıza uygun ve/veya kişileştirilmiş ürünler geliştirmek bu sayede mümkündür. Biyoteknoloji, aşağıdakileri yaparak yaşam standartlarımızı iyileştirmeye ve dünyamızı korumaya yardımcı oluyor:

*Bulaşıcı hastalık oranlarını azaltarak milyonların hayatını kurtarmak,

*Dünya çapında milyonları etkileyen ciddi ve yaşamı tehdit eden koşulları iyileştirmek,

*Mevcut ilaçlarda sağlık risklerini ve yan etkileri en aza indirmek, bireylere göre tedaviler geliştirmek,

*Hastalıkları erken safhada teşhis etmek ve uygun tedavi için inovatif araçlar oluşturmak.

Imperial Bioscience olarak bizde, evde kendi kendinize uygulayabileceğiniz yenilikçi ve patentli Mikro-Yapı teknolojisi ile ilaç ve kozmetik sektörlerine çok büyük yenilikler getirdik. Ürünlerimizde kullandığımız çözünen Mikro-Yapılar, insan saçının yaklaşık 1/3'ü kalınlığında ve temel olarak bioteknolojik hyalüronik asit olarak adlandırılan bir biyopolimerden oluşan küçük koni benzeri yapılardır. Bu Mikro-Yapılar biyoteknolojik ve doğal bileşenler için bir rezervuar oluşturur ve aktif bileşenleri etkili bir biçimde deri altına aktartır. Böylece en karmaşık tedavileri bile evde kendi kendinize kolayca uygulayabilir, acı ve ağrısız uygulamalar yapabilirsiniz. Aktif bileşenler ciltteki sorunlu bölgeye bu yeni teknoloji sayesinde etkili şekilde aktarılarak başarılı çözümler elde edilmiş olur."

Imperial Bioscience olarak AR-GE ve inovasyon odaklı bir çalışma vizyonu geliştirdiğinizi ve biyoteknolojik güzelliğin öncülerinden olduğunuzu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde biyoteknolojik güzellik ürünlerini daha fazla göreceğiz gibi görünüyor. Siz, bir bilim insanı olarak dünyadaki bu değişimi nasıl yorumluyorsunuz?

"Kozmetik sektöründeki yenilikler ve bioteknolojik güzellik önümüzdeki yıllarda hayal gücümüzün ötesine geçecek. Biyoteknolojik güzellik doğal bileşenleri hedefli sentezler ile birleştiren sistemleri tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Önümüzdeki dönemlerde daha sık duyacağımız biyoteknolojik güzellik; "susuz" ve "yeniden doldurulabilir" ürünler ile sürdürülebilirlik şemsiyesinin altına girmektedir. Sürdürülebilirlik ve atık sorunları kozmetik sektörü için büyük bir problemdir. Birçok öncü marka artık AR-GE ve inovasyon odaklı çalışmaya, sürdürülebilirliği artırmaya ve daha iyi, daha güvenli içerikler oluşturmak amacıyla biyoteknoloji sektöründe yatırımlar yapmaktadır.

Tanınmış kozmetik markalarından Augustinus Bader'in TFC8 Kompleksi, U Beauty'nin Siren Kapsülü teknolojisi ve ilk olarak astronotların cilt sarkması ve ciltteki hücrelerin uzayın zararlı etkileri karşı korunması amacıyla geliştirilen patentli NAC Y2 formülü gibi atılımlarla biyoteknoloji alanına girdiğini gördük. Sürdürülebilirliği artırmanın ve küresel olarak giderek artan doğal bileşen azlığıyla mücadele etmenin yanı sıra, biyoteknolojik bileşenlerin (hyalüronik asit ve peptidler gibi) de daha güçlü ve etkili olduğu ve onları temiz güzellik tutkunları için bir kazan-kazan haline getirdiği düşünülmektedir.

LUNA Microcare® gibi biyoteknolojik kozmetik ürünlerin önümüzdeki yıllarda duyarlı tüketicilerin ana odak noktası olmaya devam etmesini bekliyoruz. Geri dönüştürülmüş ambalajlama, yeniden doldurma programları ve özellikle biyoteknolojik bileşenler ile tüm kategorilerde LUNA Microcare®'in büyüyeceğine inanıyoruz."

Neredeyse tüm sektörlerde tüketici alışkanlıkları köklü değişikliklere uğradı. Modada olduğu gibi kozmetik sektöründe de AI, AR ve VR gibi yeni teknolojilerin kullanımı hızlanmaya başladı. Biyoteknoloji ve kozmetik sektöründe değişen tüketici alışkanlıklarını yorumlar mısınız?

"Kozmetik sektöründe AI, AR ve VR gibi yeni teknolojilerin kullanımı hızla ilerliyor ve MAC, NARS ve L'Oreal gibi büyük markaların ilgisini çekiyor. L'Oreal'in Hindistan genel müdürü Amit Jain şirketin önümüzdeki yıllardaki global stratejisi belirlenirken kendilerinden çok küresel salgının stratejiyi belirlediğini belirtti. Son küresel salgının pazar etkisi ve sürekli değişen tüketici alışkanlıklarının bir sonucu olarak, L'Oreal bir kozmetik markası olmaktan çıkıp bir güzellik teknolojisi şirketine dönüşmeye başladı. Ekim 2019'da dünyanın önde gelen AR şirketi Perfect Corp, Çinli e-ticaret devi Jack Ma'nın Alibaba grubu ile ortaklık kurdu ve YouCamMakeup AR sanal deneme teknolojisini Taobao ve TmallAlibaba online alışveriş deneyimlerine entegre etti. Bu, Çin'deki tüketicilere yeni sanal denemeler getirdi. Alibaba, Perfect Corp'un AR teknolojisini kullanmaya başladıktan sonra yalnızca pandemi döneminde dönüşüm oranlarını 4 kat artırdıklarını açıkladı.

Imperial Bioscience olarak bizde değişmekte olan tüketici alışkanlıklarının farkındayız. Güney Koreli bir AR şirketi ile online alışveriş yapan müşterilerimize hiper kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak için AI ve AR ile desteklenen bir 'cilt analizi aracı' oluşturmak üzere çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. Bu cilt analizi aracı akıllı telefonu olan herkesin cildini analiz etmesi ve kırışıklıklar, hiperpigmentasyon, düzensiz doku ve donukluk gibi önemli cilt sorunlarını belirlemesi için kullanıma sunmayı planlamaktayız."

Son dönemde konuşulan bir başlık kişiye özel kozmetik ürünlerin üretimi. Genetik bilimindeki gelişmeler, sağlık, beslenme ve spor gibi ihtiyaçların karşılanmasında kişiye özel yöntemlerin ortaya çıkmasında etkili oldu. Genetik bilimciler, bireye özel bu uygulamaların kozmetik sektöründe de hızla kendini göstereceğini vurguluyor. Siz bir bilim insanı olarak bu gelişmeyi nasıl yorumluyorsunuz?

"Rekabetin son derece yüksek olduğu kozmetik sektöründe, müşterilerine fazlaca seçenekler sunmak yerine onların bilinçli kararlar almalarına yardımcı olan marklar daha tercih edilir hale geldiler. Önümüzdeki dönemlerde müşterilerin kendi ciltlerine ve stil özlemlerine en uygun olanı bulmalarına yardımcı olmak için teknolojiyi kullanarak kişileştirilmiş ürünler sunan markaların müşterilerin vazgeçilmezleri arasına girmeleri daha kolay olacaktır.

Yakın zamanda Epsilon grubu 18-64 yaşları arasındaki 1000 tüketiciyle yaptığı anket sonucunda, tüketicilerin kişiselleştirilmiş ürünlere yönelik ilgilerinin oldukça yüksek olduğunu tespit etti. Ankete katılanların %90'ı kişiselleştirilmiş ürünler sunan markaların izlediği bu stratejiyi oldukça mantıklı bulduklarını belirttiler. Bu anketin en çarpıcı sonucu ise katılımcıların %80'inin kişiselleştirilmiş deneyimler sunan şirketlerin kendilerini özel hissettirdiğini ve kişileştirilmiş ürün yelpazesine sahip bir şirketle iş yapma olasılıklarının daha yüksek olduğunu belirtmeleri olmuştur. Son zamanlarda daha da belirgin bir hal alan, tüketicilerin kişiselleştirme ve markalarla bağlantı kurma arzusu, biyoteknoloji ve kozmetik sektörlerindeki birçok markanın yeni bir hiper kişiselleştirme akımının parçaları olmasını sağladı.

Hiper kişiselleştirme akımı küresel pandemi dolayısı ile hız kaybetmiş gibi görünse de bu trendi takip eden ve bu akımın bir parçası olmaya başlayan hâlihazırda çok sayıda marka mevcut. Örneğin, Neutrogena, bir selfie'den toplanan verilere dayalı olarak cildinizin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış 3D baskılı bir yüz maskesi olan MaskiD'yi pandemin başlarında tanıttı; La Roche-Posay, telefonunuzdaki bir uygulama aracılığıyla pH seviyelerini izleyen ve hedeflenen ürünleri reçete eden My Skin Track pH bandını tüketicilerinin beğenisine sundu.

Ayrıca, dünyanın en kapsamlı arama motorlarında hiper kişiselleştirme aramalarının 2019'da bir önceki yıla göre +%110 oranında arttığını görmekteyiz. Bu aramalardaki artışta anketler gibi kozmetik pazarının hiper kişiselleştirilmiş ürünlere yönlendirildiğini gösteriyor."

Dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğu ve bu değişime ayak uyduramayanların sektörde var olmalarının mümkün olmadığını günlerdeyiz. Bu sürecin özellikle kozmetik, kişisel bakım ve sağlık sektörlerindeki şirketler için yeni fırsatlar oluştuğunu görüyoruz. Biyoteknoloji ve kozmetik sektörlerindeki gelişmeleri ve dönüşümleri değerlendirir misiniz? Imperial Bioscience olarak siz bu değişime ayak uydurabildiniz mi?

Dr. Muhammet Avcıl "COVID-19 salgını ile birlikte genetik yapımıza uygun kişileştirilmiş ilaçlar ve aşılar üzerinde çalışan biyoteknoloji şirketlerinin önemi hiç olmadığı kadar artmaya başladı. Biyo-ilaç veya sağlık hizmetlerinin yanı sıra doğrudan son kullanıcıyı hedef alan ürünlerin geliştirilmesinde son zamanlarda önem kazanmaya başladı. Endüstri büyük ölçüde hala ilaca odaklanırken, bazı şirketler kozmetik, kişisel bakım, gıda ve malzemelerden çevresel izlemeye kadar çeşitli çözümler üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırmaya ve dijital döşüme ayak uydurmaya başladılar. Pandeminin başlaması ile birlikte varlığını etkili bir biçimde hissettiren ve hala devam eden dijital dönüşüm ilk başlarda sektör tarafından geçici olarak görünse de pastanın büyüklüğü ve tüketicilerin online kanallardan alışverişi kolay benimsemeleri ile çok başka boyutlara taşındı ve bu değişime ayak uyduramayan şirketlerin sektörde var olmalarının mümkün olmadığı anlaşıldı.

Imperial Bioscience olarak biz de değişime ayak uyduran biyoteknoloji şirketleri arasındaki yerimizi aldık. Mikro-Yapı teknolojimiz ile kozmetik sektörüne çok büyük yenilikler getirdik. Kozmetik sektöründe; LUNA Microcare® London markası altında, 21 ülkede satışını gerçekleştirdiğimiz 3 farklı ürünümüzle bulunmaktayız, Covid-19 sebebiyle her sektörde olduğu gibi kozmetik alanında da önümüzde aşılması gereken zorlu bir süreç var. Hepimiz evlerimize kapanmış durumdayız. Güzellik merkezlerine gitmeye de çekiniyoruz. Kişisel bakımımızı evlerimizde yapmaya başladığımız şu günlerde insanlar etkisi güçlü fakat evde uygulanabilir pratik ürünler arıyorlar. Evden dışarı çıkmadan yani sağlığınızı tehlikeye atmadan güzelleşme imkânı sunan LUNA Microcare® bantları şu an çok revaçta. Sanırım 2021/2022'de trend herkesin evde kolaylıkla uygulayabildiği bakım ürünlerine kayacak. Bu anlamda sektörün öncüsü olmak bizi tabi ki çok mutlu ediyor." Şeklinde açıkladı.