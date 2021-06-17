Son dakika: Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında!
Son dakika haberine göre Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının ardından yurt içinde tüm gözler Merkez Bankası'nda olacak. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bugün faiz kararı için toplanıyor. Ekonomistler, bu toplantıda da TCMB'nin faizi sabit tutmasını bekliyor.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bugün faiz kararı için toplanıyor.
GÖZLER SAAT 14.00'TE
Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası, faiz kararınını bugün saat 14.00'te açıklayacak. Metindeki ifadeler dikkatle izlenecek.
TCMB önceki toplantılarda beklenen faiz indirimini pas geçmiş ancak metinlerinde faiz indirimine yönelik hazırlık yaptığı izlenimini vermişti.
Hatırlanacağı üzere Şahap Kavcıoğlu'nun göreve gelmesinin ardından, TCMB'nin nisan ayındaki toplantısında Ağbal döneminde metne giren "uzun bir müddet sıkı duruş" ve "gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacak" ifadeleri çıkarılmıştı.
Buna göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor. Mayıs ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19'de sabit tutulmuştu.
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