Son dakika: Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında!





Hatırlanacağı üzere Şahap Kavcıoğlu'nun göreve gelmesinin ardından, TCMB'nin nisan ayındaki toplantısında Ağbal döneminde metne giren "uzun bir müddet sıkı duruş" ve "gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacak" ifadeleri çıkarılmıştı.