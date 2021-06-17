17 Haziran 2021, Perşembe
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Son dakika: Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında!

Son dakika haberine göre Küresel piyasalarda 'nın () faiz kararının ardından yurt içinde tüm gözler 'nda olacak. , bugün faiz kararı için toplanıyor. Ekonomistler, bu toplantıda da 'nin faizi sabit tutmasını bekliyor.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.06.2021 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021
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Son dakika: Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında!

, bugün faiz kararı için toplanıyor.

GÖZLER SAAT 14.00'TE
, toplantısı sonrası, faiz kararınını bugün saat 14.00'te açıklayacak. Metindeki ifadeler dikkatle izlenecek.

önceki toplantılarda beklenen faiz indirimini pas geçmiş ancak metinlerinde faiz indirimine yönelik hazırlık yaptığı izlenimini vermişti.



Hatırlanacağı üzere 'nun göreve gelmesinin ardından, TCMB'nin nisan ayındaki toplantısında döneminde metne giren "uzun bir müddet sıkı duruş" ve "gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacak" ifadeleri çıkarılmıştı.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ FAİZİN SABİT TUTULMASI YÖNÜNDE OLUŞTU
'ın 17 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor. ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19'de sabit tutulmuştu.

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