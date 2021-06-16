Son dakika: Küresel piyasalar Fed'i faiz kararını bekliyor! Gözler saat 21.00'de

Analistler, NATO toplantısının ardından yayınlanan bildiride Çin ile ilgili açıklamaların küresel risk iştahını azalttığını belirterek, emtia fiyatlarındaki dalgalanmanın da sektör ve bölge bazlı ayrışmaların artmasına neden olduğunu bildirdi.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın destek, 1.470 ve 1.490 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.