11 Haziran 2021, Cuma
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Son dakika: Başkan Erdoğan Yukarı Afrin Barajı'nı bugün açacak! 300 milyon liralık dev proje

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle Orman Bakanı 'nin baraj alanından katılımıyla ve İsale Hattı'nın açılışı bugün yapılacak. 300 milyon liraya mal olan ve 38 milyon metreküp depolama kapasitesine sahip baraj ile birlikte , Yeniyapan ve Narlıca kaynakları, 2050 yılı için su ihtiyacı 36,6 milyon metreküp olarak hesaplanan 'in içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.06.2021 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan Yukarı Afrin Barajı'nı bugün açacak! 300 milyon liralık dev proje

Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 'den 'ye gelen sığınmacıların da etkisiyle 'te içme ve kullanma suyuna olan talep arttı.

Su ihtiyacını karşılamak amacıyla 2015'te inşasına başlanan tamamlandı.

BAŞKAN ERDOĞAN BUGÜN AÇACAK
Baraj ve İsale Hattı'nın açılışı Başkan Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle ve Orman Bakanı 'nin baraj alanından katılımıyla bugün gerçekleştirilecek.

300 MİLYON LİRAYA MAL OLDU
300 milyon liraya mal olan ve 38 milyon metreküp depolama kapasitesine sahip baraj ile birlikte , Yeniyapan ve Narlıca kaynakları, 2050 yılı için su ihtiyacı 36,6 milyon metreküp olarak hesaplanan Kilis'in içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak.



kapsamında 2 bin 850 metre uzunluğunda olan ve 200 milyon liraya mal olan isale hattı imalatı da tamamlandı. Bu hatla yıllık 19 milyon metreküp su, Yukarı Afrin Barajı'ndan Kilis'e akacak.

Baraj 30 bin dekar araziyi taşkının neden olacağı zararlardan da koruyacak.

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