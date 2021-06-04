04 Haziran 2021, Cuma
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Son dakika: Banka hesabınızı kontrol edin! Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri bugün hesaplarda!

Son dakika haberi... Kısa Çalışma Ödeneği bugün itibarıyla hesaplara yatmaya başlayacak.  Bakanı , geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Mayıs ayına ilişkin Kısa Çalışma ve ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurmuştu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.06.2021
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Son dakika: Banka hesabınızı kontrol edin! Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri bugün hesaplarda!

31 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılan Kısa Çalışma Ödeneği bugün itibarıyla hesaplara yatmaya başlayacak.

BAKAN BİLGİN AÇIKLAMIŞTI
Bakanı Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Mayıs ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerini 4 Haziran'da hesaplara yatırıyoruz" demişti.

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da üzerinden ödeme yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, "Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri 4 Haziran Cuma günü hesaplara yatırılacak" açıklamasını yaptı.


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